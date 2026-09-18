Achtung! Mini-Käfer legt Larven in Brot und Schokolade

Ein kleiner brauner Käfer im Schrank kann rasch zur Plage werden. Wer den Brotkäfer frühzeitig in den Vorräten erkennt und richtig handelt, schützt Mehl, Gewürze und andere Lebensmittel wirksam.

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Ein kleiner brauner Käfer im Schrank kann rasch zur Plage werden. Der Brotkäfer – lateinisch "Stegobium paniceum" – zählt zu den häufigsten Vorratsschädlingen in Haushalten. Er befallt Mehl, Reis, Gewürze, Nüsse, Schokolade und sogar Tiernahrung. Mit einer Körperlänge von lediglich zwei bis vier Millimetern ist er kaum zu erkennen, was ihn besonders gefährlich macht.

Oft gelangt der Brotkäfer unbemerkt über gekaufte Lebensmittel in die Küche, nistet sich ein und vermehrt sich zügig. Ein einzelnes Weibchen kann bis zu 100 Eier legen. Wer den Schädling einmal im Schrank hat, steht rasch vor einem Hygieneproblem und spürbaren Lebensmittelverlusten.

Typische Merkmale des Schädlings

Der Brotkäfer ist rotbraun gefärbt und oval geformt. Sein Körper wirkt leicht gewölbt, zudem besitzt er feine Härchen auf den Flügeldecken. Es besteht Verwechslungsgefahr mit dem ähnlich aussehenden Tabakkäfer. Ein typisches Erkennungszeichen: Bei Gefahr stellt sich der Brotkäfer tot und zieht Beine sowie Fühler eng an seinen Körper. Sobald mehlstaubähnliche Rückstände, kleine Löcher in Verpackungen oder die Käfer selbst in Lebensmitteln entdeckt werden, ist Handeln erforderlich.

Gefahr durch unscheinbare Larven

Auch die Larven verursachen erheblichen Schaden. Sie sind cremeweiß, leicht gebogen und kaum sichtbar, da sie sich tief in das Innere von Lebensmitteln fressen. Befallene Produkte sollten nicht mehr gegessen werden – selbst wenn optisch kaum etwas auffällt. Laut familie.de können neben Brot und Backwaren unter anderem Nudeln, Reis, Getreideprodukte, Nüsse, Schokolade, Gewürze, getrocknete Kräuter und Tierfutter betroffen sein.

Schritte zur erfolgreichen Bekämpfung

Wenn ein Befall entdeckt wird, sollte rasch gehandelt werden: Zuerst werden alle Lebensmittel aus dem Schrank geräumt und genau kontrolliert. Befallene Produkte gehören in eine verschlossene Tüte und direkt in den Restmüll. Danach wird der Schrank gründlich gereinigt, sämtliche Ritzen werden mit dem Staubsauger ausgesaugt und die Oberflächen feucht abgewischt. Pheromonfallen können helfen, verbliebene Käfer aufzuspüren, beseitigen jedoch keine Eier und Larven.

Die Verbraucherzentrale empfiehlt, befallene Lebensmittel vor dem Entsorgen einzufrieren, um eine weitere Ausbreitung der Insekten zu stoppen. Zudem sollten Vorratsschränke gründlich gesäubert und unbeschädigte Lebensmittel in fest verschließbare Behälter umgefüllt werden. Von Sprays und Verdampfern in der Nähe von Lebensmitteln wird abgeraten.

Vorbeugung schützt die Küche

Vorbeugung ist auf lange Sicht die beste Strategie. Lebensmittel wie Mehl, Haferflocken, Reis und Gewürze sollten in luftdicht schließenden Glasbehältern oder robusten Kunststoffboxen gelagert werden. Regelmäßige Kontrollen im Vorratsschrank – speziell nach dem Einkauf neuer Trockenwaren – senken das Risiko eines Befalls deutlich. Wer konsequent auf eine ordnungsgemäße Lagerung achtet, hält den Brotkäfer dauerhaft aus der eigenen Küche fern.