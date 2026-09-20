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80 Einsatzskräfte

Großeinsatz der Feuerwehr bei Scheunenbrand

Rotes Feuerwehrfahrzeug der Berufsfeuerwehr Wien auf einer Straße.
© Getty Images
Ein Vollbrand im Wirtschaftsgebäude eines Bauernhofs in Karres (Bez. Imst) hat Sonntagfrüh für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt.
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Der Besitzer hatte diese gegen 7.20 Uhr alarmiert und führte bis zu deren Eintreffen bereits erste Löschversuche durch, berichtete die Polizei. Das unmittelbar neben der Scheune stehende Wohnhaus wurde sicherheitshalber evakuiert, ein Übergreifen der Flammen, auch auf den naheliegenden Wald, konnten die rund 80 Feuerwehrleute aber verhindern.

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