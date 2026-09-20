80 Einsatzskräfte
Großeinsatz der Feuerwehr bei Scheunenbrand
Der Besitzer hatte diese gegen 7.20 Uhr alarmiert und führte bis zu deren Eintreffen bereits erste Löschversuche durch, berichtete die Polizei. Das unmittelbar neben der Scheune stehende Wohnhaus wurde sicherheitshalber evakuiert, ein Übergreifen der Flammen, auch auf den naheliegenden Wald, konnten die rund 80 Feuerwehrleute aber verhindern.
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Weder Menschen noch Tiere kamen zu Schaden. Die Brandursache sowie die Schadenshöhe sind Gegenstand der Ermittlungen.
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