Zwei Autos am Baggersee ausgebrannt: Polizei bittet um Hinweise

Zwei Pkw sind am südlichen Parkplatz des Baggersees in Innsbruck vollständig ausgebrannt. Die Polizei geht derzeit von Brandstiftung aus.

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Am 20. September ging um 06:19 Uhr bei der Polizei die Meldung über den Brand von zwei Fahrzeugen am südlichen Parkplatz des Baggersees in Innsbruck ein. Als die Einsatzkräfte eintrafen, standen beide Pkw bereits in Vollbrand.

Die beiden Fahrzeuge waren etwa 25 bis 30 Meter voneinander entfernt abgestellt. Die Berufsfeuerwehr Innsbruck konnte die Brände rasch löschen. An beiden Autos entstand Totalschaden. Verletzt wurde niemand.

Auf dem südlichen Parkplatz des Baggersees in Innsbruck sind Sonntagfrüh, 20.September 2026, zwei Autos ausgebrannt. Als die Polizei eintraf, standen die beiden etwa 25 Meter voneinander entfernt geparkten Autos bereits im Vollbrand. © APA/LANDESPOLIZEIDIREKTION TIROL

Spuren deuten auf Brandstiftung

Aufgrund der Spurenlage vor Ort geht die Polizei derzeit von Brandstiftung aus. Weitere Angaben zum Hergang oder zu möglichen Verdächtigen will die Polizei nicht mitteilen.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei Innsbruck bittet die Bevölkerung um sachdienliche Hinweise, die zur Aufklärung des Vorfalls beitragen können.

Hinweise können unter 059133/7584 an die Polizei Innsbruck übermittelt werden.

Die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache und des Geschehens laufen.