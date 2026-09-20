Brandstiftung
Zwei Autos am Baggersee ausgebrannt: Polizei bittet um Hinweise
Am 20. September ging um 06:19 Uhr bei der Polizei die Meldung über den Brand von zwei Fahrzeugen am südlichen Parkplatz des Baggersees in Innsbruck ein. Als die Einsatzkräfte eintrafen, standen beide Pkw bereits in Vollbrand.
Auch interessant
Die beiden Fahrzeuge waren etwa 25 bis 30 Meter voneinander entfernt abgestellt. Die Berufsfeuerwehr Innsbruck konnte die Brände rasch löschen. An beiden Autos entstand Totalschaden. Verletzt wurde niemand.
Spuren deuten auf Brandstiftung
Aufgrund der Spurenlage vor Ort geht die Polizei derzeit von Brandstiftung aus. Weitere Angaben zum Hergang oder zu möglichen Verdächtigen will die Polizei nicht mitteilen.
Polizei bittet um Hinweise
Die Polizei Innsbruck bittet die Bevölkerung um sachdienliche Hinweise, die zur Aufklärung des Vorfalls beitragen können.
Hinweise können unter 059133/7584 an die Polizei Innsbruck übermittelt werden.
Die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache und des Geschehens laufen.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden