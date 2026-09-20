»Operngala aus Baden Baden: Geburtstagsfest der Opernstars«

Vier Opernstars, ein gemeinsamer Geburtstagsmonat.

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Im September feiert die Klassikwelt Anna Netrebko, Elina Garanca, Ramón Vargas und Ludovic Tézier! Die vier brillanten Künstlerpersönlichkeiten teilen nicht nur ihr Talent und ihre Kunstfertigkeit, sondern auch die Bühne des Festspielhauses Baden-Baden, um ihre Lieblingsarien und Opernduette zu interpretieren. Bekannte Klassiker von Verdi, Puccini, Rossini, Bellini und Donizetti dürfen dabei natürlich nicht fehlen. Aber auch wiederentdeckte Raritäten wie Werke von Ruperto Chapí y Lorente und Léo Delibes erklingen unter der Leitung von Marco Armiliato mit dem SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg.

ORF 3

20.15 UHR