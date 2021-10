Italien peilt nächsten Coup an

Italien fordert im Halbfinale der Nations League am Mittwoch (20.45, live ORF 1) Spanien.

Wenige Monate nach der EM geht der Europameister auf die nächste Trophäe los. Italien eröffnet am Mittwoch das Halbfinale der Nations League. In Mailand türmt sich die Hürde Spanien auf. Eben jenes Duell gab es auch zuletzt im Semifinale der EM. Da setzte sich die Squadra Azzurra mit 5:3 nach Elfmeterschießen durch.

Der diesmalige Sieger tritt am Sonntag (20.45 Uhr) dann abermals im legendären Giuseppe-Meazza-Stadion an. Italien, das mit einer Weltrekord-Bilanz von zuletzt 37 Partien in Folge antritt, darf also voll auf den Heimvorteil bauen.

Jedoch gehen die Italiener vor rund 35.000 Fans stark ersatzgeschwächt ins Finalturnier der Nations League. Mit Spinazzola, Florenzi, Castrovilli, Belotti und Torjäger Immobile fehlen gleich fünf Europameister verletzt. Der einzige Nicht-Europameister in Coach Mancinis Aufgebot: Pellegrini. Bei den Spaniern fehlen Pedri und Marcos Llorente. Trainer Luis Enrique nominierte Brais Mendez und Bryan Gil nach.

Frankreich kracht im 2. Halbfinale auf Belgien

Im zweiten Halbfinale kommt es am Donnerstag (20.45) zum Kracher zwischen Belgien und Frankreich. Zuletzt standen sich die beiden Nachbarn bei der WM 2018 gegenüber. Im Halbfinale von St. Petersburg markierte Samuel Umtiti das einzige Tor für den späteren Weltmeister Frankreich.

Beide Teams haben bei der diesjährigen EM nicht ihre Ziele erreicht. Die Belgier scheiterten im Viertelfinale an Italien, die "Grande Nation" schon im Achtelfinale an der Schweiz.

WM-Quali durch die Hintertür

71 Zentimeter groß ist der Pokal aus Sterlingsilber, den der zweite Nations-League-Sieger der Geschichte am Sonntag überreicht bekommt. Doch alle vier Teams der Endrunde dürfen darüber hinaus auch auf ein Ticket durch die Hintertür für die WM 2022 in Katar hoffen. Für das Play-off nach Abschluss der WM-Quali gehen zwei Startplätze an die beiden besten Teams aus der Nations League, welche noch nicht anderweitig qualifiziert sind. Derzeit liegen jedoch sowohl Italien als auch Spanien, Belgien und Frankreich jeweils auf dem ersten Platz in ihren Qualifikationsgruppen. Womit sie ohnehin fix für die Endrunde im nächsten Jahr qualifiziert wären ...