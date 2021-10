Belgien prallt auf Frankreich

Am Donnerstag (20.45 Uhr, HIER im Sport24-LIVE-Ticker) duellieren sich Belgien und Frankreich um das Nations-League-Finale.

Auch das zweite Halbfinale hat eigentlich bereits Endspiel-Charakter. Mit Belgien prallt die aktuelle Nummer 1 der Welt auf den amtierenden Weltmeister Frankreich. Wie bei Italien -Spanien ist es die Neuauflage eines Duells der jüngeren Vergangenheit: Im WM-Halbfinale 2018 musste sich Belgien den französischen Stars denkbar knapp mit 0:1 geschlagen geben.

Überhaupt sind "Les Bleus" so etwas wie ein Angstgegner für die Belgier: Insgesamt haben die "Roten Teufel" zwar mit 30 zu 25 Siegen in der Statistik die Nase vorn. Bei einem Turnier konnte man die Franzosen aber noch kein einziges Mal biegen.

Belgien ist Frankreichs Lieblingsgegner

Ein Mitgrund dafür, warum das Team von Roberto Martinez zwar seit Jahren an der Weltspitze mitspielt, aber noch keinen einzigen Titel gewinnen konnte. Auch zuletzt bei der EURO war im Viertelfinale gegen den späteren Sieger Italien mit 1:2 einmal mehr vorzeitig Endstation. An Motivation wird es Belgien also keinesfalls fehlen - denn die "Goldene Generation" an Spielern hofft endlich auf Zählbares. Der bisher einzige Erfolg war Olympia-Gold 1920 vor über 100 Jahren.

Milliardenduell der absoluten Welt-Elite

Obwohl Belgiens Team dank Namen wie Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois stargespickt ist, steht es klar im Schatten Frankreichs. Zum Vergleich: Die "Roten Teufel" bringen insgesamt einen Marktwert von 671,5 Millionen Euro auf die Waage. Frankreich ist mit 1,02 Milliarden Euro aber noch einmal in anderen Sphären unterwegs! Allein Kylian Mbappé ist 160 Millionen Euro wert.

Die Wahrheit liegt wie so oft auf dem Platz. Am Donnerstag kann nur einer ins Finale. Das Spiel um Platz 3 wäre für beide ein schwacher Trost.

Lukaku: »Will einen Titel gewinnen«

Als frischgebackener 100-Länderspiele-Jubilar geht Romelu Lukaku morgen in den Hit gegen Frankreich. Mit 67 Treffern ist er auch Belgiens Rekordtorschütze, in der Nations-League-Gruppenphase hatte er hinter Erling Haaland (6) die zweitmeisten Treffer (5). Doch die Zahlen sind dem Chelsea-Stürmer egal: "Am Ende will man einfach Titel gewinnen. Das ist meine Motivation."