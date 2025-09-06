Paar setzt Baby am Wienerberg aus - Fahndung

Der 11 Monate alte Bub wurde einfach im Kinderwagen liegengelassen.

Am Donnerstagabend kam es im Wienerberg-Gelände (Favoriten) zu einem beunruhigenden Vorfall: Mehrere Zeugen beobachteten eine bislang unbekannte Frau, die sich mit einem Säugling neben einem Teich aufhielt. Laut Polizei zeigte sie dabei ein sehr grobes Verhalten gegenüber dem Kind. Mehrmals soll sie mit dem Buben ins Wasser gegangen sein. Beim Verlassen des Teiches stürzte die Frau mit dem Kind im Arm zu Boden.

Passanten sprachen die Frau auf ihr Verhalten an – daraufhin entfernte sie sich mit dem Kind. Wenig später kehrte ein ebenfalls unbekannter Mann mit demselben Säugling zurück. Er setzte den Bub in einen Kinderwagen und verließ den Ort ebenfalls in unbekannte Richtung – ließ das Kind jedoch zurück.

Bei dem Säugling handelt es sich um einen etwa 11 Monate alten Buben. Die Wiener Berufsrettung brachte ihn zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Vor Ort konnten keine Verletzungen festgestellt werden.

Polizei bittet um Hinweise

Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, hat die Ermittlungen übernommen. Von dem bislang unbekannten Mann konnten Fotos angefertigt und gesichert werden.

Die Polizei bittet nun – auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien – um die Veröffentlichung der Lichtbilder und ersucht die Bevölkerung um Hinweise. Sachdienliche Informationen, auch anonym, nimmt das Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01-31310-57800 entgegen.