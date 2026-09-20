Sisi-Darstellerin Krieps in blutigem Netflix-Hit

Vicky Krieps überzeugt in einer Doppelrolle.

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Im Film "Corsage" der österreichischen Regisseurin Marie Kreutzer (ihr neuer Film "Gentle Monster" ist jetzt im Kino) hat die deutsch-luxemburgische Schauspielerin Vicky Krieps die Hauptrolle verkörpert: Eine selbstbestimmte, ältere Sisi.

Monster: The Lizzie Borden Story. Ella Beatty als Lizzie Borden © COURTESY OF NETFLIX

SerienmörderInnenserie

Nun ist Krieps in einer fulminanten Netflix-Serie, die sich um SerienmörderInnen dreht, zu sehen. In Monster: Die Lizzie-Borden-Story mimt sie Dienstmädchen Maggy. Sie steht an Lizzies (Ella Beatty - Tochter von Warren Beatty und Annette Bening) Seite, als diese ihre kalten, gestörten Eltern hinrichtet. Diese Staffel der erfolgreichen Monster-Reihe spielt im 19. Jahrhundert in Neuengland.

Monster: The Lizzie Borden Story. Charlie Hunnam als Andrew Borden, Rebecca Hall als Abby Borden © COURTESY OF NETFLIX

Monster: The Lizzie Borden Story. Vicky Krieps als Gräfin Bathory in © COURTESY OF NETFLIX

Blutgräfin

Krieps spielt eine Doppelrolle - in imaginierten, düsteren Sequenzen ist sie auch als die ungarische Blutgräfin Elisabeth Báthory zu sehen. Monster ist auf Platz zwei der Netflix-Charts eingestiegen.