ORF-Premiere von »Tatort«

"Die letzten Menschen von Köln" hoffen auf Behrendt & Bär

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Krimi. Der Berufsschullehrer Linus Makris wurde in einem Park mit einem Jagdmesser getötet. Die Ermittlungen führen die Hauptkommissare Ballauf (Klaus J. Behrendt) und Schenk (Dietmar Bär) zu dessen Schwester Elara Schmidtke (Katharina Schüttler), die aber spurlos verschwunden ist. Hinweise deuten auf einen Prepper-Workshop in einem Bunker hin, der von Moritz Zechmann (Florian Stetter) geleitet wird. Doch der genaue Ort bleibt zunächst unauffindbar. In dem Bunker entwickelt sich eine beklemmende Dynamik zwischen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Während Ballauf und Schenk dem Bunker immer näherkommen, eskaliert die Lage im Inneren. Misstrauen, Angst und düstere Geheimnisse drohen die Gruppe zu sprengen. Als die Ermittler schließlich eine Spur finden, spitzt sich die Situation gefährlich zu.

ORF 2

20.15 UHR