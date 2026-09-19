HIGHLIGHTS am Sonntag

xxx

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Spannender Action-Thriller: »Retribution - Vergeltung« mit Liam Neeson

Spannung. Der Banker Matt Turner ist ein Workaholic. Zum Ärger seiner Frau Heather hat er auch diesen Morgen beinahe vergessen, seine Kinder Zach und Emily in die Schule zu bringen. Ein anonymer Anrufer macht die Fahrt durch Berlin für die drei zum Alptraum. Niemand darf den Wagen verlassen, sonst geht eine sich unter den Sitzen befindende Bombe in die Luft. Den Anweisungen des Erpressers folgend beginnt für Matt eine nervenzerreißende Hetzjagd, bei der es dem Unbekannten um viele Millionen geht.

ORF 1

20.15 UHR

. © Hersteller

Melo-Drama: »Inga Lindström: Rezept für die Liebe«

Frederika (Julia Bremermann) entdeckt, dass in dem Städtchen eine neue Tanzschule aufgemacht hat. Sie wird von Kian (Massimo Sinato) geleitet, der sofort beginnt, ihr den Hof zu machen. © ZDF und Sebatian Wiegärtner

Packend. Sofia Lund kehrt in ihre Heimat zurück, um das Haus ihrer verstorbenen Eltern zu verkaufen. Dort stößt sie auf zwei Mieter, von denen sie nichts wusste: der Starkoch Jonas, der ein großes Bankett vorbereitet, und dessen Tochter Lilly. Um die beiden möglichst schnell loszuwerden, sagt Sofia ihre Hilfe zu. Zudem wird sie mit den Problemen ihrer befreundeten Nachbarn Gunnar und Frederika konfrontiert. Nach einem heftigen Streit hat Frederika ihren Mann des Hauses verwiesen.

ZDF

20.15 UHR

Spannender Sci-Fi-Film: »Jurassic World: Ein neues Zeitalter«

. © Hersteller

Action. Vier Jahre nach der Zerstörung von Isla Nublar leben die Dinosaurier weltweit neben den Menschen. Als die geklonte Teenagerin Maisie aus ihrem Versteck entführt wird, beginnt für Owen und Claire eine gefährliche Rettungsmission. Gleichzeitig untersucht die Biologin Ellie mit Alan und Ian mysteriöse Heuschreckenschwärme, die ganze Ernten zerstören _ außer denen der Gentechnik-Firma Biosyn.