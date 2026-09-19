oe24
TV
E-Paper
Immo
Kultur

HIGHLIGHTS am Sonntag

Mann mit schmutzigem Gesicht sitzt im Auto und schaut ernst aus dem Fenster.
© Hersteller
xxx
OE24 auf Google bevorzugen

Spannender Action-Thriller: »Retribution - Vergeltung« mit Liam Neeson

Spannung. Der Banker Matt Turner ist ein Workaholic. Zum Ärger seiner Frau Heather hat er auch diesen Morgen beinahe vergessen, seine Kinder Zach und Emily in die Schule zu bringen. Ein anonymer Anrufer macht die Fahrt durch Berlin für die drei zum Alptraum. Niemand darf den Wagen verlassen, sonst geht eine sich unter den Sitzen befindende Bombe in die Luft. Den Anweisungen des Erpressers folgend beginnt für Matt eine nervenzerreißende Hetzjagd, bei der es dem Unbekannten um viele Millionen geht.

ORF 1
20.15 UHR
Zwei Jugendliche sitzen auf dem Rücksitz eines Autos und schauen erschrocken nach vorne.
. © Hersteller

Melo-Drama: »Inga Lindström: Rezept für die Liebe«

Ein Mann und eine Frau stehen einander nah gegenüber und schauen sich intensiv an.
Frederika (Julia Bremermann) entdeckt, dass in dem Städtchen eine neue Tanzschule aufgemacht hat. Sie wird von Kian (Massimo Sinato) geleitet, der sofort beginnt, ihr den Hof zu machen. © ZDF und Sebatian Wiegärtner

Packend. Sofia Lund kehrt in ihre Heimat zurück, um das Haus ihrer verstorbenen Eltern zu verkaufen. Dort stößt sie auf zwei Mieter, von denen sie nichts wusste: der Starkoch Jonas, der ein großes Bankett vorbereitet, und dessen Tochter Lilly. Um die beiden möglichst schnell loszuwerden, sagt Sofia ihre Hilfe zu. Zudem wird sie mit den Problemen ihrer befreundeten Nachbarn Gunnar und Frederika konfrontiert. Nach einem heftigen Streit hat Frederika ihren Mann des Hauses verwiesen.

ZDF
20.15 UHR

Auch interessant

Liebes-Aus bei Martina Reuter

Dortmund übernimmt Tabellenführung

Martinez-Doppelpack rettet Inter einen Punkt

Spannender Sci-Fi-Film: »Jurassic World: Ein neues Zeitalter«

Menschen fliehen vor einer großen Dinosaurierprojektion auf einer Kinoleinwand im Freien.
. © Hersteller

Action. Vier Jahre nach der Zerstörung von Isla Nublar leben die Dinosaurier weltweit neben den Menschen. Als die geklonte Teenagerin Maisie aus ihrem Versteck entführt wird, beginnt für Owen und Claire eine gefährliche Rettungsmission. Gleichzeitig untersucht die Biologin Ellie mit Alan und Ian mysteriöse Heuschreckenschwärme, die ganze Ernten zerstören _ außer denen der Gentechnik-Firma Biosyn.

Sat 1
20.15 UHR

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

ÖFB-Teamspieler Cham leihweise von Trabzonspor zu Slavia

»Starnacht aus der Wachau«

Society TV: sexy Spatzi-Fotografin & Aniston rastet aus!

DISNEY+

"Fliegende" Fluss Taxis

HIGHLIGHTS am Samstag

Musik-Show: »The Voice of Germany: Blind Audition«

Messer-Mann schreit "Allahu Akbar", Polizei schießt ihn nieder

Darum ist es im Herbst immer so nebelig

HIGHLIGHTS am Sonntag