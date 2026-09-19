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Deutsche Bundesliga

Dortmund übernimmt Tabellenführung

Ein Fußballspieler von Borussia Dortmund jubelt mit ausgebreiteten Armen nach einem Tor.
© IMAGO/HMB-Media
Dortmund ist mit einem 1:0-Sieg gegen den VfB Stuttgart wieder Leader in der deutschen Bundesliga.
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Der BVB feierte beim VfB Stuttgart einen Arbeitssieg und ist nun das einzige Team im deutschen Oberhaus mit maximaler Punkteausbeute.

Maximilian Beier drückte in der 70. Minute einen Stanglpass von Jobe Bellingham über die Linie und avancierte damit in einer ausgeglichenen Begegnung zum Matchwinner.

Als einziger ÖFB-Legionär kam Marcel Sabitzer ab der 82. Minute für den BVB zum Einsatz, Teamkollege Carney Chukwuemeka und Yanik Spalt bei den Stuttgartern saßen auf der Bank.

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