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An ALS erkrankt

Legendärer Heynckes-Co Peter Hermann ist tot

Zwei Trainer von Bayern München sitzen mit Trainingsjacken auf der Bank im Stadion.
© Getty Images
Peter Hermann ist am Samstag im Alter von 74 Jahren gestorben. Der langjährige Co-Trainer arbeitete unter anderem mit Jupp Heynckes und feierte 2013 das Triple mit Bayern.
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Der deutsche Fußball verliert einen seiner angesehensten Trainer im Hintergrund: Peter Hermann ist am Samstag nach langer Krankheit im Alter von 74 Jahren gestorben. Wie Bayer Leverkusen mitteilte, litt er bereits seit längerer Zeit an ALS.

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Jahrzehnte auf den Trainerbänken

Über Jahrzehnte gehörte Hermann zu den bekanntesten Gesichtern auf den Trainerbänken der Bundesliga. Der ehemalige Profi von Bayer Leverkusen machte sich vor allem als Co-Trainer einen Namen und arbeitete für zahlreiche Spitzenklubs.

Hermann galt als akribischer Arbeiter, hervorragender Taktiker und enger Vertrauter vieler Cheftrainer. Obwohl er mehrfach als Interimstrainer einsprang, sah er seine Stärke stets in der Rolle des Assistenten. In der Branche genoss er großes Ansehen, viele Spieler lobten seine direkte, ehrliche Art.

Erfolge mit Jupp Heynckes

Seine größten Erfolge feierte Hermann an der Seite von Jupp Heynckes. Die beiden bildeten eines der erfolgreichsten Trainer-Gespanne des deutschen Fußballs.

Gemeinsam arbeiteten sie bei Bayer Leverkusen, Bayern München und Schalke 04. Der Höhepunkt ihrer Zusammenarbeit folgte 2013: Das Duo gewann mit Bayern das historische Triple.

Karriere bei mehreren Klubs

Hermanns Karriere führte ihn unter anderem nach Leverkusen, Nürnberg, Hamburg, Düsseldorf, Schalke und Dortmund. Auch beim DFB war er tätig und arbeitete für mehrere Nachwuchs-Nationalmannschaften.

In den vergangenen Jahren hatte sich Hermann aus gesundheitlichen Gründen weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Nun ist er im Alter von 74 Jahren nach langer Krankheit gestorben.

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