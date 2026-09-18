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Zwei elegant gekleidete Personen mit einer großen goldenen Schlange und dem Schriftzug „Empire“.
© Hersteller
Die Streaming-Highlights der Woche
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Familiendrama: 6. Staffel von »Empire« mit Terrence Howard und Bryshere Y. Gray

Packend. In Staffel 6 ist das Empire-Team zersplittert. Lucious ist auf der Flucht vor dem FBI, Andre hält bei Empire die Stellung und Cookie beginnt eine Karriere als TV-Persönlichkeit.

23.9.
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Doku des Juventus Creator Lab: »Becoming Her: Before We Grow Up«

Drei Personen stehen auf einer Bühne vor einer Leinwand mit dem Schriftzug "Becoming Her".
. © Hersteller

Einblicke. Francesca Michielin und die Nachwuchsfußballerin Anna Copelli beantworteten bei der Veranstaltung Publikumsfragen.

21.9.
SERIE

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Musik: »Giovanni Zarrella Show: Kleine Stars ganz groß«

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»Starnacht aus der Wachau«

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Musik-Show: »The Voice of Germany: Blind Audition«

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