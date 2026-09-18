PRIME
Romanze: »Die theoretische Unwahrscheinlichkeit von Liebe«
Gefühle. In der Verfilmung des New-York-Times-Bestsellers geht die Doktorandin Olive mit dem strengen Professor Adam eine Scheinbeziehung ein, aus der sich unerwartet echte Gefühle entwickeln.
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Fantasy: »Wonka« mit Timothée Chalamet und Gustave Die
Abenteuer. „Wonka" erzählt die wundersame Geschichte, wie aus dem größten Erfinder, Zauberkünstler und Chocolatier der Welt der geliebte Willy Wonka wurde, den wir heute kennen.
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