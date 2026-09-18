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Ein Mann und eine Frau sitzen lächelnd auf einer Parkbank vor Universitätsgebäuden.
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Romanze: »Die theoretische Unwahrscheinlichkeit von Liebe«

Gefühle. In der Verfilmung des New-York-Times-Bestsellers geht die Doktorandin Olive mit dem strengen Professor Adam eine Scheinbeziehung ein, aus der sich unerwartet echte Gefühle entwickeln.

22.9.
FILM

Fantasy: »Wonka« mit Timothée Chalamet und Gustave Die

Bunter Zirkushintergrund mit lächelnden Menschen, Süßigkeiten und einer Person mit Zylinder.
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Abenteuer. „Wonka" erzählt die wundersame Geschichte, wie aus dem größten Erfinder, Zauberkünstler und Chocolatier der Welt der geliebte Willy Wonka wurde, den wir heute kennen.

22.9.
FILM

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