Die Streaming-Highlights der Woche

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Romanze: »Die theoretische Unwahrscheinlichkeit von Liebe«

Gefühle. In der Verfilmung des New-York-Times-Bestsellers geht die Doktorandin Olive mit dem strengen Professor Adam eine Scheinbeziehung ein, aus der sich unerwartet echte Gefühle entwickeln.

22.9.

FILM

Fantasy: »Wonka« mit Timothée Chalamet und Gustave Die

. © Hersteller

Abenteuer. „Wonka" erzählt die wundersame Geschichte, wie aus dem größten Erfinder, Zauberkünstler und Chocolatier der Welt der geliebte Willy Wonka wurde, den wir heute kennen.