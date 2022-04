Heute verkündet Rauch die neuen Corona-Regeln

Bei einer Pressekonferenz um 13 Uhr wird Gesundheitsminister Rauch verkünden, welche Corona-Maßnahmen nach Ostern gelten.

Am Karsamstag läuft die bundesweite Corona-Verordnung aus – wie es danach weitergeht, verkündet Gesundheitsminister Rauch heute ab 13 Uhr in einer Pressekonferenz. Bis zuletzt hatte die Regierung verhandelt, ob die aktuelle Verordnung verlängert wird – doch es scheint bereits fix, dass die Regeln gelockert werden: Die 3G-Regel soll fallen, nur in der Nacht-Gastronomie soll ein Impf-Nachweis weiterhin nötig sein. Außerdem soll die Maskenpflicht nur mehr in Öffis, Spitälern und Pflegeheimen gelten.

Schon im Vorfeld forderten Vertreter für den Handel das Ende der Maskenpflicht - vor allem auch für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Lebensmittelhandel. Laut Handelsobmann Rainer Trefelik spreche die epidemiologische Sichtweise klar für das Ende der Maskenpflicht im Handel. Die Abschaffung der Maskenpflicht solle dabei auch für das Personal im Lebensmittelhandel gelten, um eine Ungleichbehandlung zu vermeiden. Ähnlich argumentierte Christian Prauchner, Obmann des Lebensmittelhandels: Da die Neuinfektionen nun stark sinken würden und das Infektionsrisiko beim Lebensmitteleinkauf äußerst gering sei, sei eine Fortführung der Maskenpflicht den Beschäftigten im Lebensmittelhandel nicht mehr zumutbar. Künftig solle man mehr auf "Eigenverantwortung" setzen.

Grüner Pass

Auch zum Thema "Grüner Pass" wird eine Neuerung erwartet. Denn auch wenn das Nationale Impfgremium eine Empfehlung für die vierte Impfung für Ältere ausgesprochen hat, laufen in den kommenden Monaten 600.000 Grüne Pässe ab – darunter sind auch viele Österreicher mit Dreifachimpfung. Ob die Gültigkeit des Grünen Passes nun verlängert wird, soll heute verkündet werden.

oe24 berichtet ab 13 Uhr im Live-Ticker.