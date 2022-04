Grüner Pass wird für Geboosterte verlängert

Wie Gesundheitsminister Rauch verkündete, gilt der Grüne Pass für Geboosterte nun ein Jahr.

Urlauber können aufatmen – wie Gesundheitsminister Rauch nun verkündete, wird die Gültigkeit des Grünen Pass verlängert. Als geimpft gilt man nun nach der dritten Immunisierung für 365 Tage, bisher waren es 270. Das war notwendig geworden, da Zehntausende Grüne Pässe in Bälde auslaufen, aber vorerst keine vierte Impfung empfohlen ist. Nach dem zweiten Stich gilt man nur 180 Tage als geimpft, dies ist auch bei der Genesung so geregelt. Rauch fasste zusammen: "Wer drei Mal geimpft ist, kann unbeschwert in den Urlaub fahren."

Dennoch appellierte Rauch dafür, die volle Immunisierung mit drei Stichen möglichst rasch abzuschließen. Allgemein glaubt Rauch, dass eine weitere Auffrischung im August oder September empfohlen wird, da im Herbst eine neue Welle erwartet wird. Mit der nunmehrigen Verlängerung auf zwölf Monate beim Grünen Pass handle man jedenfalls im europäischen Gleichklang.

Zuvor hatte das Nationale Impfgremium eine vierte Impfung nur für Über-80-Jährige sowie für Über 65-Jährige mit Vorerkrankungen empfohlen. Sie sollen frühestens vier Monate, idealerweise ein halbes Jahr nach dem dritten Stich noch einmal immunisiert werden