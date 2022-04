Am Donnerstag verkündete Gesundheitsminister Rauch (Grüne) die neuen Corona-Regeln für Ostern.

Wien. Minister Rauch stellte die neue Corona-Verordnung vor: Die FFP2-Maskenpflicht fällt – außer in Öffis und im lebensnotwendigen Handel, also z.B. in Lebensmittelgeschäften. Neben dem lebensnotwendigen Handel, der ja auch z.B. Apotheken, Drogerien, Tankstellen, Banken oder Trafiken umfasst, wird die Maske auch in allen öffentlichen Verkehrsmitteln und den dazu gehörigen (geschlossenen) Bahnhöfen, in Taxis sowie weiter in Pflege- und Behinderteneinrichtungen sowie in Spitälern vorgeschrieben.

Außerdem wird der Grüne Pass für Geboosterte um 12 Monate verlängert und die 3G-Regel in der Nachtgastro fällt.

Rauch: ''Hin und Her bei den Maßnahmen beenden''

Das sagt Minister Rauch zu den Lockerungen: "Als Gesundheitsminister setze ich mich für klare, einfache und verständliche Maßnahmen ein. Dazu gehört auch, dass Maßnahmen immer nur so lange gelten, wie unbedingt notwendig. Jetzt, wo sich die Situation deutlich entspannt hat, ist daher auch der richtige Zeitpunkt, die aktuellen Maßnahmen schrittweise zu lockern. In besonders schutzbedürftigen Bereiche bleiben natürlich auch weiterhin Maßnahmen erhalten. Diesen Weg haben uns eine Vielzahl von Expert:innen bestätigt. Wir kehren jetzt daher zurück zu den Maßnahmen, die die Menschen bereits gut kennen. Die Gültigkeit der neuen Verordnung bis bis zum allgemeinen Beginn der Sommerferien im Juli schafft zudem endlich Klarheit und Planungssicherheit über einen längeren Zeitraum. Das ständige Hin und Her bei den Maßnahmen können wir heute endlich beenden."