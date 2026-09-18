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Von Auto übersehen

Frontalcrash mit PKW: Biker (82) tot

Ein Rettungswagen mit Blaulicht fährt schnell durch eine Stadt.
© APA/GEORG HOCHMUTH
In Söchau kam es am Freitagmittag zu einem tödlichen Unfall. Ein Senior verunglückte mit seinem Motorrad nach dem Zusammenstoß mit einem Auto tödlich.
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Auf der L442 war ein 81-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld von Hartl kommend unterwegs. Der Mann wollte kurz nach 12:00 Uhr auf Höhe des Rüsthauses Söchau in eine Gemeindestraße einbiegen. Dabei dürfte er den entgegenkommenden Motorradlenker übersehen haben. In der Folge kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen.

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Tödliche Verletzungen an der Unfallstelle

Der 82-jährige Motorradfahrer, der ebenfalls aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld stammte, stürzte durch den Aufprall. Er zog sich dabei so schwere Verletzungen zu, dass er noch direkt an der Unfallstelle verstarb.

Einlieferung ins LKH Feldbach

Für den 81-jährigen Autofahrer ging der Vorfall nach ersten Erkenntnissen glimpflicher aus. Er dürfte zwar unveletzt geblieben sein, wurde allerdings zur genaueren medizinischen Abklärung in das LKH Feldbach gebracht.

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