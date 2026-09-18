Von Auto übersehen
Frontalcrash mit PKW: Biker (82) tot
Auf der L442 war ein 81-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld von Hartl kommend unterwegs. Der Mann wollte kurz nach 12:00 Uhr auf Höhe des Rüsthauses Söchau in eine Gemeindestraße einbiegen. Dabei dürfte er den entgegenkommenden Motorradlenker übersehen haben. In der Folge kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen.
Auch interessant
Tödliche Verletzungen an der Unfallstelle
Der 82-jährige Motorradfahrer, der ebenfalls aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld stammte, stürzte durch den Aufprall. Er zog sich dabei so schwere Verletzungen zu, dass er noch direkt an der Unfallstelle verstarb.
Einlieferung ins LKH Feldbach
Für den 81-jährigen Autofahrer ging der Vorfall nach ersten Erkenntnissen glimpflicher aus. Er dürfte zwar unveletzt geblieben sein, wurde allerdings zur genaueren medizinischen Abklärung in das LKH Feldbach gebracht.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden