Frontalcrash mit PKW: Biker (82) tot

In Söchau kam es am Freitagmittag zu einem tödlichen Unfall. Ein Senior verunglückte mit seinem Motorrad nach dem Zusammenstoß mit einem Auto tödlich.

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Auf der L442 war ein 81-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld von Hartl kommend unterwegs. Der Mann wollte kurz nach 12:00 Uhr auf Höhe des Rüsthauses Söchau in eine Gemeindestraße einbiegen. Dabei dürfte er den entgegenkommenden Motorradlenker übersehen haben. In der Folge kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen.

Tödliche Verletzungen an der Unfallstelle

Der 82-jährige Motorradfahrer, der ebenfalls aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld stammte, stürzte durch den Aufprall. Er zog sich dabei so schwere Verletzungen zu, dass er noch direkt an der Unfallstelle verstarb.

Einlieferung ins LKH Feldbach

Für den 81-jährigen Autofahrer ging der Vorfall nach ersten Erkenntnissen glimpflicher aus. Er dürfte zwar unveletzt geblieben sein, wurde allerdings zur genaueren medizinischen Abklärung in das LKH Feldbach gebracht.