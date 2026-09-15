Musik: »Giovanni Zarrella Show: Kleine Stars ganz groß«

Zarrella stellt neben Promis auch talentierte Kinder vor.

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Musikshow. Unter dem Motto "Kleine Stars ganz groß" präsentiert Giovanni Zarrella in seiner Musikshow neben prominenten Gästen diesmal auch Kinder mit besonderen Talenten. Ob als Sänger, Tänzer oder Kinderreporter, die Jüngsten begeistern neben etablierten Stars wie Beatrice Egli, Matthias Reim, Rolando Villazón und NEK. Ein Highlight ist der erste gemeinsame TV-Auftritt von Alexander Klaws mit seinem Sohn Lenny. "Die Giovanni Zarrella Show" wird zum TV-Erlebnis für die ganze Familie: Unter dem Motto "Kleine Stars ganz groß" präsentiert Giovanni Zarrella neben bekannten Schlagergrößen und internationalen Gästen diesmal auch talentierte Kinder, die als Solisten, Duettpartner und Chorsänger, als Tänzer, Zauberer und Kinderreporter für besondere Momente sorgen. Zu den Gästen der Show aus Göttingen zählen neben Matthias Reim und seiner Frau Christin Stark unter anderen Beatrice Egli und der international gefeierte Tenor Rolando Villazón. Aus Österreich sind Schlagerstar Nik P., Singer-Songwriter Alexander Eder und der fünffache Amadeus-Preisträger Josh. mit seinem Hit "Cordula Grün" dabei. Erstmals in der "Giovanni Zarrella Show" zu Gast sind Newcomerin Pia-Sophie sowie das erfolgreiche Schlager-Duo Fantasy. Laith Al-Deen präsentiert seine großen Hits "Bilder von dir" und "Dein Lied", mit denen ihm vor über 25 Jahren der Durchbruch gelungen ist. Deutsche Popmusik gibt es außerdem mit Singer-Songwriter Florian Künstler. Passend zum Motto werden der Graf und die Band Unheilig bei ihrem Auftritt vom Kinder- und Jugendchor "Lucky Kids" unterstützt. Mit Marijke Amado wird es nostalgisch und begeisternd zugleich: Mit ihrer legendären "Mini Playbackshow" machte sie in den 1990er-Jahren Kinder zu Stars. In der "Giovanni Zarrella Show" präsentiert sie außergewöhnliche junge Gesangstalente, die gemeinsam mit Matthias Reim, Beatrice Egli und Giovanni Zarrella auf der großen Showbühne stehen und live im Duett singen werden. Zwei Duette setzen besondere musikalische Höhepunkte: Der italienische Superstar NEK interpretiert seinen Welthit "Laura non c'è" in einer Liveversion mit Giovanni und Band. Ein emotionales Highlight ist der erste gemeinsame TV-Auftritt von Alexander Klaws mit seinem Sohn Lenny. Ein Abend voller Hits, neuer Songs und berührender Momente _ generationsübergreifend, emotional und unterhaltsam.