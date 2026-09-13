HIGHLIGHTS am Sonntag
Abenteuer-Film: »ORF-Premiere: Hagen - Im Tal der Nibelungen«
Fantasy. Hagen von Tronje, der treue Waffenmeister der Burgunder, hält nach dem Tod von König Dankrat das von Krisen geschüttelte, bedrohte Reich mit eiserner Disziplin zusammen. Seine verbotene Liebe zur Königstochter Kriemhild muss er dabei unterdrücken. Als der Drachentöter Siegfried von Xanten nach Worms kommt, sorgt er für Unruhe. König Gunter, der unerfahrene Thronfolger, hält ihn für fähig, das Reich zu stabilisieren. Und bittet ihn zudem um Hilfe, die unberechenbare Walküre Brunhild zu freien. Als Kriemhilds Herz zu Siegfried entbrennt, steht für Hagen alles auf dem Spiel.
20.15 UHR
Komödie: »Die Geschichte der Menschheit - leicht gekürzt«
Fantasy. Um einen bleibenden Eindruck im All zu hinterlassen, legen Dr. Georg Friedle und sein Forscherteam 1977 der Voyager-Mission eine komprimierte Fassung der Welthistorie bei. Der Versuch, sich als intelligente und empathische Rasse vorzustellen, geht jedoch ungebremst nach hinten los: Ihre Version präsentiert eine vollkommen unzurechnungsfähige Spezies, deren Entwicklung offenbar auf reinem Glück statt auf solidem Verstand basiert.
20.15 UHR
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Sci-Fi-Film: »Kraven the Hunter«
Abenteuer. Sergei Kravinoff leidet stark unter der Kälte seines Vaters, eines skrupellosen Gangsterbosses. Als er bei einer Jagd seinen Bruder vor einem Löwen rettet, wird er tödlich verletzt und im Stich gelassen. Ein magischer Trank rettet ihn jedoch und verleiht ihm Superkräfte. Fortan vertraut er Tieren mehr als Menschen und beginnt einen brutalen Rachefeldzug gegen Verbrecher.
20.15 UHR
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