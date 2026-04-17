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Demokratieschule Wien
© Stadt Wien/Christian Fürthner

Gemeinschaftsfokus

Demokratie am Schulhof: Loquaiplatz als Vorzeige-Projekt

17.04.26, 16:20
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Die Wiener Vizebürgermeisterin Emmerling stattete der Demokratieschule am Loquaiplatz einen Besuch ab und hielt fest: "Ich bin beeindruckt!"

Die Medienmittelschule am Loquaiplatz ist eine von fünf Demokratieschulen im ersten Durchlauf 2025/26. Umgesetzt vom Verein Wiener Jugendzentren, lädt die gesamte Schulgemeinschaft dazu ein, sich mit den Themen Demokratie und Beteiligung im Schulalltag auseinanderzusetzen. Eine passende Idee war an der Medienmittelschule schnell rasch gefunden: Die Neugestaltung des Schulhofs - in einem demokratischen Prozess. Schüler, Lehrende und Eltern konnten so mit jeder ihrer Stimmen direkt etwas verändern.

Demokratieschule Wien
© Stadt Wien/Christian Fürthner

Ziel der gemeinsamen Umgestaltung war es, einen gendergerechten, demokratischen, nachhaltigen und multifunktionalen Raum zu schaffen, der Begegnung, Verantwortung und respektvollen Umgang fördert. Den feierlichen Abschluss bildete ein großes Fest im demokratisch neu gestalteten Schulhof, das sich auch Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling nicht entgehen ließ.

"Ich bin beeindruckt, was die Schule hier geschaffen hat, man spürt die positive Energie, die dadurch entstanden ist. Demokratie wird oft als selbstverständlich wahrgenommen, umso wichtiger ist es zu zeigen, was sie leisten kann, damit wir auch bereit sind, tagtäglich für sie einzutreten. Die Schüler*innen haben das hier eindrucksvoll gelebt", erklärte die NEOS-Stadträtin vor Ort.

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