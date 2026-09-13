Gespräche mit anderem Team: Verstappen packt aus

Max Verstappen hat seinen Vertrag bei Red Bull vor Kurzem verlängert. Nun bestätigt der vierfache Weltmeister erstmals selbst, dass es davor ernsthafte Gespräche mit einem Konkurrenten gab.

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Der 28-jährige Niederländer hat seine Zukunft langfristig an seinen Arbeitgeber gebunden und seinen ohnehin bis Ende 2028 laufenden Vertrag vor wenigen Wochen bis in das Jahr 2030 verlängert. Doch beinahe hätte alles ganz anders kommen können. Zuvor hatten Medien bereits von konkreten Verhandlungen mit McLaren berichtet. Nun bestätigte der Vierfach-Champion diese Gespräche persönlich.

Respektvolle Gespräche mit McLaren

Im Interview mit der "BBC" wurde der Rennfahrer darauf angesprochen, wie ernst es ihm mit einem möglichen Wechsel zum britischen Rennstall tatsächlich war. Der Niederländer wich dabei nicht aus und räumte ein: "Natürlich nimmt man jede Art von Gespräch ernst. Es sind alles sehr respektvolle Gespräche. Daran ist nichts auszusetzen."

Red Bull wie eine Familie

Am Ende entschied sich der Formel-1-Star jedoch gegen einen Wechsel und gab der Konkurrenz einen Korb. "Man muss seinem Herzen folgen", erklärt Verstappen seine Entscheidung. Schon früher in seiner Karriere hätte er das Team verlassen können, um sein Glück anderswo zu versuchen. Seine Geduld habe sich damals jedoch ausgezahlt – und genau diesen Weg wolle er nun erneut einschlagen. Mittlerweile sei das Team für ihn "wie eine zweite Familie". Zudem verbindet ihn mit Red Bull inzwischen mehr als nur die Formel 1.

Gemeinsam an der Zukunft arbeiten

Der Weltmeister glaubt fest daran, gemeinsam mit neuen Leuten das Ruder herumreißen und an einer besseren Zukunft arbeiten zu können. Seine Entscheidung, langfristig bei dem österreichischen Rennstall zu bleiben, steht für ihn außer Frage. "Für mich ist es der richtige Ort", stellt Verstappen abschließend klar.