Rybakina verhindert US-Open-Titel-Hattrick von Sabalenka

elena Rybakina hat den Titelhattrick von Aryna Sabalenka bei den Tennis-US-Open verhindert.

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Die Kasachin entschied am Samstag das Endspiel in Flushing Meadows mit 6:4,5:7,6:2 für sich und triumphierte damit zum dritten Mal in ihrer Karriere bei einem Grand-Slam-Turnier. 2026 war es der zweite Erfolg nach jenem zum Jahresstart bei den Australian Open. Dazu hatte die 27-Jährige auch 2022 in Wimbledon den Titel geholt. Als Belohnung steigt sie zur Nummer eins der Welt auf.

Rybakina behielt zum dritten Mal in Folge in einem großen Finale gegen die Weißrussin die Oberhand. Das war zuvor auch bei den WTA Finals 2025 und im diesjährigen Australian-Open-Finale, auch da in drei Sätzen, der Fall gewesen. Im Head-to-Head verkürzte sie auf 8:10, samt Revanche für die jüngsten Niederlagen im direkten Duell im Finale von Indian Wells und Halbfinale von Miami. Damit sicherte sie sich auch den Siegerscheck von 5,5 Millionen Dollar (4,74 Mio. Euro). Von vier Major-Finali hat sie somit nur jenes 2023 im Melbourne-Endspiel gegen die vierfache Major-Siegerin Sabalenka verloren.

Ein Break in ersten zwei Sätzen entscheidend

Im ersten Satz war ein Break zum 3:2 für Rybakina entscheidend. Sabalenka konnte zwar mit einem abgewehrten Breakball einen weiteren Aufschlagverlust verhindern, die Wende aber nicht herbeiführen. Obwohl Rybakina zu dem Zeitpunkt nur 27 Prozent ihrer ersten Aufschläge ins Feld brachte, war sie beim Service unangefochten, ließ keine einzige Breakchance zu. Ihren zweiten Satzball konnte sie nach 45 Minuten verwerten. Ihre druckvolleren Schläge gaben den Ausschlag, genauso wie deutlich weniger unerzwungene Fehler von fünf gegenüber 15 bei ihrer Gegnerin.

Sabalenka verließ den Platz, war danach fokussierter und brachte eine konstantere Leistung, weshalb das Geschehen noch ausgeglichener war. Sabalenka konnte bei 1:1 zwei Breakbälle abwehren und fand bei 5:4 selbst die ersten zwei Break- und zugleich Satzbälle vor. Rybakina zog aber vorerst noch einmal den Kopf aus der Schlinge. Bei 6:5 bekam Sabalenka aber eine weitere Chance, und in diesem Fall waren aller guten Dinge drei. Zugute kam ihr dabei, dass Rybakina einmal mehr über den zweiten Aufschlag gehen musste. Mitentscheidend war, dass Sabalenka weniger Fehler unterliefen, acht bei ihr standen plötzlich 13 bei Rybakina gegenüber.

Ass führte zu Sieg nach 2:21 Stunden

Diesmal machte Rybakina von der Möglichkeit, kurz den Court zu verlassen, Gebrauch und das tat ihr wie ihrer Gegnerin zuvor gut. Bei 0:0 vergab sie zwar noch eine Breakchance, dafür nutzte sie eine von zwei weiteren aufgrund einer zu langen Vorhand von Sabalenka zum 2:1. Diesen Vorteil ließ sich die nun 14-fache WTA-Turniersiegerin nicht mehr nehmen. Mit einem tollen Netzangriff nahm sie ihrer Gegnerin noch einmal den Aufschlag ab und servierte dann aus. Mit einem Ass verwertete sie nach 2:21 Stunden ihren zweiten Matchball.

Während Sabalenka, die den US-Hattrick, den in der offenen Ära zuvor nur Chris Evert (1975 bis 1978) und Serena Williams (2012 bis 2014) geschafft hatten, verpasste, ihren Schläger "zerhackte", blieb Rybakina nach ihrer erfolgreichen US-Open-Finalpremiere nach außen hin völlig emotionslos und cool. Sie wird am Montag im Ranking einen Vorsprung von 2.026 Zählern auf die bisherige Leaderin Sabalenka haben.