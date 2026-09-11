Gall verteidigt Platz 3! Star pariert Angriffe vor der Vuelta-Königsetappe

Österreichs Radsport-Ass Felix Gall bleibt bei der Vuelta a Espana vor der entscheidenden Königsetappe auf Podiumskurs. Auf der 19. Etappenankunft parierte er alle Attacken.

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Der drittletzte Abschnitt der Vuelta a Espana hat am Freitag keine Verschiebungen an der absoluten Spitze des Gesamtklassements gebracht. Österreichs Rad-Star Felix Gall liegt vor der morgigen Königsetappe am Samstag weiterhin souverän auf dem dritten Gesamtrang. Den Tagessieg bei der anspruchsvollen Bergankunft Penas Blancas sicherte sich der irische Ausreißer Eddie Dunbar, der sich als Solist durchsetzte. Gall und seine direkten Rivalen um den Gesamtsieg überquerten die Ziellinie gut fünf Minuten nach dem Etappensieger.

Verstärkte Angriffe im Schlussanstieg der Vuelta

Im steilen Schlussanstieg auf 1.300 Metern Seehöhe versuchte Primoz Roglic knapp zwei Kilometer vor dem Ziel vergeblich, sich abzusetzen. Auch eine späte Attacke von Felix Gall kurz vor der Ankunft verpuffte wirkungslos. In der Gesamtwertung führt der Spanier Enric Mas weiterhin 1:37 Minuten vor Roglic. Felix Gall weist als Gesamtdritter einen Rückstand von 3:01 Minuten auf die Spitze auf, liegt aber komfortable zwei Minuten vor dem Viertplatzierten Richard Carapaz.

Königsetappe entscheidet über den Vuelta-Sieg

Am morgigen Samstag wartet auf den 187 Kilometern von La Calahorra zum Collado del Alguacil die absolute Königsetappe dieser Rundfahrt. Mit vier langen Anstiegen und fast 5.000 Höhenmetern bietet das Terrain die perfekte Spielwiese für Attacken von Felix Gall. Wer den großen Showdown live mitverfolgen möchte, kann die Entscheidung am Samstag im TV mitverfolgen (14:30 Uhr/live Eurosport & Sport24-Liveticker). Die Schlussetappe am Sonntag in Granada dürfte kaum noch große Zeitabstände bringen.