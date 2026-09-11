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"Nicht funktioniert"

Rangnick als Grund für Schöttel-Aus?

SR
von
SEEFELD,AUSTRIA,01.JUN.25 - SOCCER - OEFB, Oesterreichischer Fussball-Bund, training. Image shows head coach Ralf Rangnick and sporting director Peter Schoettel (AUT). Photo: GEPA pictures/ Michael Kristen
© GEPA pictures/ Michael Kristen
Am Freitag könnte das Aus von Peter Schöttel als ÖFB-Sportdirektor entschieden werden. Ist Ralf Rangnick ein Mitgrund?
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Das angehende Ende von Schöttel im ÖFB kam zwar aus dem Nichts, für viele aber nicht überraschend.

Immer wieder hagelte von außen Kritik auf den 59-Jährigen ein, doch auch intern dürfte er nicht unversehrt geblieben sein.

Passte nicht zwischen Schöttel und Rangnick

"Mit ihm und Ralf Rangnick hat es nicht so richtig funktioniert", lautete das Urteil von Sky-Experte Marc Janko.

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Im Zuge der Champions-League-Berichterstattung äußerte sich der 70-fache Ex-Nationalspieler zu den brandaktuellen News und gewährte Einblick.

Umging der Trainer den Sportdirektor?

"Es ist schon so, dass Rangnick seit einiger Zeit bei allen Dingen, die ihm wichtig sind, das nicht über den Peter macht, sondern über andere Personen", erklärte Janko.

Daher war es für den 43-Jährigen "nicht wahnsinnig überraschend, wenn man sich hinter den Kulissen umhört".

Laut oe24-Informationen ist ÖFB-Nachwuchsleiter Sebastian Prödl, der mit Janko 35 Mal gemeinsam am Feld stand, ein aussichtsreicher Kandidat auf die Nachfolge. Auch das würde ins Bild passen, immerhin sollen sich Rangnick und er sehr gut verstehen.

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