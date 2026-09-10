oe24
TV
E-Paper
Immo
Sport

Nach WM-Enttäuschung

Paukenschlag beim ÖFB! Sportdirektor Schöttel unter Druck – Prödl soll nachfolgen

SR
von
Peter Schöttel im weißen Retro-Trikot von Rapid Wien schaut nachdenklich ins Stadionpublikum.
© GEPA
Peter Schöttel steht nach fast neun Jahren vor dem sofortigen ÖFB-Aus. Eine Entscheidung soll bei der Aufsichtsratssitzung am Freitag fallen. Nach oe24-Infos gilt Sebastian Prödl als möglicher Nachfolger.
OE24 auf Google bevorzugen

Beim Österreichischen Fußball-Bund zeichnet sich eine spektakuläre personelle Weichenstellung ab. Wie am Donnerstagabend bekannt wurde, steht Sportdirektor Peter Schöttel nach fast neun Jahren im Amt vor dem unmittelbaren Ende seiner Tätigkeit. Der 59-jährige Ex-Nationalspieler, der den Posten im Oktober 2017 als Nachfolger von Willi Ruttensteiner übernommen hatte, soll bereits am morgigen Freitag offiziell abberufen werden. Die finale Entscheidung darüber fällt im Rahmen der für 14:00 Uhr angesetzten Aufsichtsratssitzung am ÖFB-Campus in Wien.

Ralf Rangnick erscheint persönlich vor ÖFB-Aufsichtsrat

Besonders brisant ist die dramatische Entwicklung im Ablauf der Sitzungsvorbereitung. Ursprünglich war vorgesehen, dass Schöttel den Mitgliedern des Aufsichtsrats einen ausführlichen Analysebericht zur Verbandssituation und der vergangenen Weltmeisterschaft in Nordamerika vorlegt. Am Donnerstag wurden die Gremiumsmitglieder jedoch kurzfristig darüber informiert, dass Schöttels Abberufung bevorsteht. Anstelle des bisherigen Sportdirektors wird nun Teamchef Ralf Rangnick persönlich vor dem führenden Verbandsgremium erscheinen – ein Schritt, den es in dieser Form seit August 2024 nicht mehr gegeben hat.

Auch interessant

4:0! ManUnited zerlegt Königsklassen-Debütant Sabah FK

Musiala bricht Bann: Bayern überrollen Bodø/Glimt mit 5:0

WM 2030: Marokko beansprucht Finale für neues Mega-Stadion

Formeller Beschluss am Freitag im ÖFB-Campus Wien

Aufgrund der neuen ÖFB-Strukturreform liegt die operative Verantwortung für den Posten des Sportdirektors zwar primär bei Generalsekretär Thomas Hollerer sowie ÖFB-Geschäftsführer Bernhard Neuhold. Bei strategischen Grundsatzentscheidungen muss der Aufsichtsrat jedoch zwingend eingebunden werden. Trotz wiederholter Kritik an Schöttels Amtsführung kommt die bevorstehende Vertragsauflösung zu diesem Zeitpunkt für viele Beobachter überraschend. Der formelle Trennungsbeschluss gilt nach den jüngsten Entwicklungen nur noch als Reinsache.

Sebastian Prödl als Option beim ÖFB gehandelt

ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel im hellen Hemd steht im Gespräch mit Nachwuchsleiter Sebastian Prödl an einer Bande am Trainingsplatz.
ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel im intensiven Austausch mit Nachwuchsleiter Sebastian Prödl am Spielfeldrand. Nach der enttäuschenden WM steht Schöttel im Verband unter Druck, während Prödl intern bereits als möglicher Nachfolger gehandelt wird. © GEPA

Nach Informationen von oe24 könnte sich intern allerdings bereits eine alternative Lösung abzeichnen. Demnach gilt der derzeitige ÖFB-Nachwuchschef Sebastian Prödl als aussichtsreicher Anwärter auf eine mögliche Nachfolge von Peter Schöttel. Der 73-fache ehemalige Nationalspieler genießt im Verband hohes Ansehen und wird intern als naheliegende Option gehandelt. Ob es tatsächlich zu dieser Rochade in der sportlichen Führung kommt, bleibt jedoch das Ergebnis der morgigen Beratungen.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Womit Rangnick nach dem WM-Aus haderte

Christian Sailer über Wasserstand des Neusiedler Sees

Musiala bricht Bann: Bayern überrollen Bodø/Glimt mit 5:0

4:0! ManUnited zerlegt Königsklassen-Debütant Sabah FK

Erling Haaland will zu Spanischer Top-Klub

Napster-Musik jetzt auch direkt auf dem Handy

Spektakuläres Gerücht um Sebastian Vettel

WM 2030: Marokko beansprucht Finale für neues Mega-Stadion

Vermisste Tamara aufgegriffen

Geheim-Deal enthüllt? Red Bull bestätigt Kooperation mit Jürgen Klopp