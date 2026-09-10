Austria Wien verlängert größtes Juwel langfristig

Der wohl wichtigste Transfer-Coup ist der Austria gelungen, ohne einen Spieler zu holen. Stattdessen wurde Top-Talent Vasilije Marković verlängert.

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Seit seinen starken Leistungen für Vize-Weltmeister Österreich bei der U17-WM – und dem anschließenden Lob von Arsene Wenger – steigt die Aktie Marković immer weiter.

Noch ist der 18-Jährige kein fixer Stammspieler bei den Veilchen, doch schon jetzt lässt der Mittelfeldspieler sein Talent durchblitzen.

Der potenzielle Rekord-Verkauf in Violett könnte nun noch etwas steigen, denn mit dem neuen Vertrag bis 2029 (zuvor 2028) bindet sich Marković langfristig in Wien. Damit geht seine Reise bei der Austria, die als Neunjähriger 2018 begann, weiter.

Marković "beispielhaft" für Austria-Weg

"Mit der Vertragsverlängerung möchte ich den nächsten Schritt gehen, mich kontinuierlich weiterentwickeln, mehr Verantwortung übernehmen und mir mit harter Arbeit die nächsten Schritte verdienen", wird der Jungspund in der Austria-Aussendung zitiert.

Sport-Vorstand Tomas Zorn gab sich sichtlich erfreut über diesen Schritt: "Vasilije Marković hat sein enormes Potenzial in den vergangenen Monaten eindrucksvoll unter Beweis gestellt und sich bereits in jungen Jahren in unserer Kampfmannschaft etabliert. Vasilije steht beispielhaft für den Weg, den wir gehen wollen: unsere besten Talente frühzeitig zu erkennen, ihnen auf höchstem Niveau eine klare sportliche Perspektive zu geben, sie gezielt weiterzuentwickeln und langfristig an Austria Wien zu binden."

Seit seinem Kampfmannschafts-Debüt im Frühjahr 2026 brachte es der U21-Nationalspieler bislang auf 23 Einsätze, mit einem Tor und drei Vorlagen. Der dynamische und zweikampfstarke Mittelfeld-Mann wurde von Trainer Stephan Helm auf der Doppel-Sechs/Acht und am Flügel eingesetzt.