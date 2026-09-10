Nächster irrer Rekord: Yamal sticht Mbappé aus

Barcelona startete mit einer 5:1-Show gegen Feyenoord in die Königsklasse. Mittendrin natürlich Lamine Yamal, der sich gleich einen neuen Rekord schnappte.

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Yamal bleibt weiterhin die größte Teenager-Sensation im Fußball und sticht dabei immer mehr Größen aus.

Beim Auftakt-Torfestival war der 19-Jährige wieder einmal Dreh- und Angelpunkt der Katalanen. Gekrönt hatte Yamal seine Leistung mit zwei Vorlagen – für Raphinhas 1:0 und den 5:1-Schlusspunkt von Joker Gabriel Jesus – sowie seinem Freistoßtor zum 4:0.

Und mit exakt diesen drei Torbeteiligungen ließ er nun Real-Superstar Kylian Mbappé hinter sich.

Yamal bricht gleich zwei Rekorde

Dieser stellte einst die neue Champions-League-Bestmarke von 20 Torbeteiligungen für einen Teenager auf.

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Der Spanier war vor der Partie bereits gleichauf und zog nun mit drei weiteren Scorern an dem Franzosen vorbei. Da es noch bis 13. Juli 2027 dauert, bis die Sensation ihre Teenie-Jahre verlässt, werden wohl noch zahlreiche weitere dazu kommen.

Wohl noch größere Bedeutung für den Flügelflitzer wird aber ein anderer Rekord haben. Denn nach der Auswechslung von Kapitän und Doppeltorschütze Raphinha übernahm Yamal die Kapitänsbinde. Das macht ihn zum jüngsten Kapitän in Barcas Klubgeschichte, bislang war es Bojan Krkic mit 20 Jahren.