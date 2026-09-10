oe24
TV
E-Paper
Immo
Sport

Champions League

Nächster irrer Rekord: Yamal sticht Mbappé aus

SR
von
Lamine Yamal Barcelona, SEPTEMBER 9, 2026 - Football / Soccer : Yamal celebrate after Gabriel Jesus s goal during UEFA Champions League League phase match day 1 between FC Barcelona, Barca - Feyenoord at the Camp Nou in Barcelona, Spain. Noxthirdxpartyxsales PUBLICATIONxNOTxINxJPN aflo_346529814 MutsuxKawamorix
© IMAGO/AFLOSPORT
Barcelona startete mit einer 5:1-Show gegen Feyenoord in die Königsklasse. Mittendrin natürlich Lamine Yamal, der sich gleich einen neuen Rekord schnappte.
OE24 auf Google bevorzugen

Yamal bleibt weiterhin die größte Teenager-Sensation im Fußball und sticht dabei immer mehr Größen aus.

Beim Auftakt-Torfestival war der 19-Jährige wieder einmal Dreh- und Angelpunkt der Katalanen. Gekrönt hatte Yamal seine Leistung mit zwei Vorlagen – für Raphinhas 1:0 und den 5:1-Schlusspunkt von Joker Gabriel Jesus – sowie seinem Freistoßtor zum 4:0.

Und mit exakt diesen drei Torbeteiligungen ließ er nun Real-Superstar Kylian Mbappé hinter sich.

Yamal bricht gleich zwei Rekorde

Dieser stellte einst die neue Champions-League-Bestmarke von 20 Torbeteiligungen für einen Teenager auf.

Der Spanier war vor der Partie bereits gleichauf und zog nun mit drei weiteren Scorern an dem Franzosen vorbei. Da es noch bis 13. Juli 2027 dauert, bis die Sensation ihre Teenie-Jahre verlässt, werden wohl noch zahlreiche weitere dazu kommen.

Auch interessant

Transfer-Drama: Alaba kassiert nächste Absage

Comeback! Champion Seattle gewinnt NFL-Auftakt

Zverev schnappt sich Becker-Rekord

Wohl noch größere Bedeutung für den Flügelflitzer wird aber ein anderer Rekord haben. Denn nach der Auswechslung von Kapitän und Doppeltorschütze Raphinha übernahm Yamal die Kapitänsbinde. Das macht ihn zum jüngsten Kapitän in Barcas Klubgeschichte, bislang war es Bojan Krkic mit 20 Jahren.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Austria Wien verlängert größtes Juwel langfristig

SK Rapid: Djuricin verteidigt Fan-Sager

Nächster irrer Rekord: Yamal sticht Mbappé aus

Wieder Brand bei Entsorgungsfirma

Vor LASK-Duell: Liverpool schießt sich in Fahrt

Game City 2016 mit Besucherrekord

1,2 Milliarden Euro später:   Camp-Nou-Stadion säuft ab

Martin Kocher zur aktuellen Lage am Arbeitsmarkt

Lena und Mark sind Eltern: Die lustigsten Tweets zum Baby

Nächste Woche gehört allein der Europa League