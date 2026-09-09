2:1! Liverpool mit erstem Statement-Sieg

Ein erstes echtes Ausrufezeichen unter Andoni Iraola für Liverpool. Dank hoher Intensität und viel Spielwitz drehte man ein 0:1 in einen 2:1-Sieg.

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Die Reds machten von Beginn an Druck, sowohl im Pressing, als auch bei den Torchancen.

Doch in der ersten gefährlichen Aktion von Atletico verschlief Milos Kerkez die Abseitsfalle, wodurch Marcos Llorente einschieben konnte (17.). Für den Spanier war es das fünfte Tor im fünften Spiel gegen Liverpool!

Zudem musste sich Keeper Alisson weit strecken, um einen Weitschuss von Julian Alvarez aus dem Eck zu kratzen (26.).

Reds belohnen sich vor der Pause

Die Gastgeber taten sich dagegen schwer gegen den tiefstehenden Block klare Torchancen herauszuspielen.

So scheiterte Neuzugang Bradley Barcola noch im 1-gegen-1 an Torhüter Jan Oblak, doch direkt danach spielte Außenverteidiger Ronald Araujo per Ferse zu Dominik Szoboszlai, der zum verdienten Ausgleich einspitzte (40.).

Und weil das Muster so gut funktionierte, kam es gleich noch einmal: Einen traumhafter Konter von Florian Wirtz und Barcola vergab der Franzose kläglich, doch kurz danach knallte Alexis Mac Allister per Direktabnahme vom Strafraumrand zum 2:1 (50.).

Noch einmal ging der Schmäh aber nicht, denn der 100-Millionen-Mann musste nach einer Stunde an der Wade verletzt vom Feld.

Atleti fightet für den Ausgleich

Wie so oft in der Ära Iraola konnte Liverpool das hohe Tempo aber nicht halten, weshalb Diego Simeones Truppe in den letzten 20 Minuten mehr Spielanteile hatte.

Die beste Chance fand aber Alexander Isak vor, nachdem Ryan Gravenberch im hohen Pressing den Ball eroberte – ein Atleti-Fuß war aber noch dazwischen (79.).

Die vorzeitige Erlösung durch Jeremy Frimpong verhinderte die Abseitsfahne bei dessen Nachschuss, den Victor Munoz schon hätte einnetzten müssen (90.).

Es ist der zweite Sieg unter dem neuen Coach, aber das erste echte Ausrufezeichen gegen einen Großklub.