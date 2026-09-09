2,23-Meter-Riesin überragt alle: China-Sensation sorgt für Furore

Die chinesische Nationalspielerin Ziyu Zhang zieht bei der Basketball-Weltmeisterschaft der Frauen in Berlin alle Blicke auf sich. Mit ihrer außergewöhnlichen Körpergröße von 2,23 Metern führt sie ihr Team ins Viertelfinale und stellt das Berliner Turnierleben auf den Kopf.

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Die Basketball-Weltmeisterschaft der Frauen in der deutschen Bundeshauptstadt Berlin hat ihre absolute Hauptattraktion gefunden. Die chinesische Center-Spielerin Ziyu Zhang begeistert die Massen und zieht mit der Nationalmannschaft Chinas nach einem wahren Krimi in das mit Spannung erwartete Viertelfinale ein. Im entscheidenden Qualifikationsspiel gegen die Auswahl aus Puerto Rico behielten die Asiatinnen am Ende hauchdünn mit 75:72 die Oberhand. Durch diesen hart erkämpften Erfolg trifft das chinesische Team am Donnerstag im Viertelfinale auf die starke Mannschaft aus Frankreich, wobei der Spielbeginn für 14:30 Uhr angesetzt ist.

Ziyu Zhang steuerte zum Erfolg ihrer Mannschaft beachtliche 13 Punkte bei und stellte damit ihre persönliche Bestleistung bei diesem Turnier ein. Die Partie vor 3.511 begeisterten Zuschauern in der Arena am Ostbahnhof bot Dramatik pur und entwickelte sich zu einer der engsten und packendsten Begegnungen des gesamten Turniers. Die Führung zwischen den beiden Mannschaften wechselte im Spielverlauf unglaubliche 22 Mal hin und her, während die Anzeigetafel insgesamt zehn Mal ein Unentschieden anzeigte. Während aufseiten Chinas Xu Han mit hervorragenden 21 Punkten als beste Werferin glänzte, hielt Trinity San Antonio die Auswahl Puerto Ricos mit sensationellen 24 Punkten fast im Alleingang im Spiel.

Betten-Sonderanfertigung im WM-Quartier

Dass der chinesischen Ausnahmesportlerin diese Topleistung auf dem Parkett gelang, verdankt sie womöglich auch einer erholsamen Nachtruhe vor dem Spiel. Aufgrund ihrer enormen Körpergröße von 2,23 Metern stellte die Unterbringung der Athletin die Organisatoren vor logistische Herausforderungen. Vor dem offiziellen Turnierbeginn sah sich der chinesische Basketballverband gezwungen, eine ungewöhnliche Bitte an das offizielle Spielerinnen-Hotel zu richten. Es wurde um eine spezielle Betten-Verlängerung für die Center-Spielerin gebeten, um ihr einen schmerzfreien und erholsamen Schlaf zu ermöglichen.

Dieser Bitte kam die Leitung des Radisson Collection Hotels in der Berliner Stadtmitte umgehend und unbürokratisch nach. Das Hotel dient während des Turniers als zentrale Unterkunft für fast alle teilnehmenden Delegationen. Insgesamt 15 Nationalmannschaften sind in dem Luxushaus untergebracht. Eine der wenigen Ausnahmen bildet das Starensemble der USA um die absoluten Ausnahmespielerinnen Caitlin Clark und Paige Bueckers, die zuvor an der renommierten Elite-Universität UConn für Furore sorgten. Das US-Team residiert während des Turniers in einer separaten Unterkunft in Berlin.

Eine basketballbegeisterte Familie als Fundament

Trotz des enormen Rummels um ihre Person bleibt die chinesische Riesin bemerkenswert bodenständig. In einem emotionalen Beitrag des Basketball-Weltverbandes FIBA auf der Online-Plattform YouTube gab die Sportlerin einen tiefen Einblick in ihr Privatleben und sprach über ihre familiäre Herkunft. Die sportlichen Gene wurden ihr sprichwörtlich in die Wiege gelegt, da bereits ihre Eltern als professionelle Basketballer aktiv waren. Aufgewachsen ist die Athletin im Kreise ihrer gesamten Familie: Neben ihren Eltern wurde sie maßgeblich von ihren Großeltern sowie von ihrer Tante und ihrem Onkel großgezogen. Für diese liebevolle Unterstützung zeigt sich die Sportlerin bis heute zutiefst dankbar.

Abseits des Scheinwerferlichts und der lauten Basketball-Hallen pflegt die Chinesin ein überraschend ruhiges und kreatives Hobby. Wenn sie auf Reisen ist und sich fernab ihrer Heimat befindet, widmet sie ihre Freizeit leidenschaftlich dem Häkeln. Ihr jüngstes Meisterwerk ist ein selbstgehäkelter Elefant, an dessen Fertigstellung sie nach eigenen Angaben insgesamt sechs Monate lang gearbeitet hat. Dieser Kontrast zwischen der physischen Dominanz auf dem Spielfeld und der geduldigen Handarbeit zeigt die Vielseitigkeit der jungen Athletin, die vor jedem Spiel als allererste die Halle betritt, um sich bereits zwei Stunden vor dem Anpfiff intensiv mit ihrem Betreuer aufzuwärmen.