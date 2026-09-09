Medaillenjagd in der Türkei! Valentin Bontus segelt auf Rang 5!

Olympiasieger Valentin Bontus segelt bei der Formula-Kite-Europameisterschaft im türkischen Akyaka weiter in der Weltspitze mit. Der Niederösterreicher liegt aktuell auf dem fünften EM-Rang.

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Der österreichische Kitesurf-Olympiasieger Valentin Bontus präsentiert sich bei der Formula-Kite-Europameisterschaft im türkischen Akyaka weiterhin in starker Form. Am zweiten Wettkampftag büßte der Niederösterreicher zwar eine Position ein und rangiert in der offiziellen EM-Wertung nun auf dem fünften Platz, hält aber weiterhin voll Anschluss an die absolute Spitze. In der Gesamtwertung der offenen Regatta belegt der ÖSV-Athlet derzeit den sechsten Rang, da der führende Singapurer Maximilian Maeder als Nicht-Europäer aus der Kontinentalwertung fällt.

Spannende Ausgangslage vor den entscheidenden Wettfahrten

Die Ausgangslage für den Goldmedaillengewinner von Paris könnte vor der entscheidenden Phase kaum spannender sein. Bontus liegt lediglich einen einzigen Zähler hinter den Podesträngen und hat damit alle Chancen auf Edelmetall im Visier. Am morgigen Donnerstag sowie am Freitag stehen in der Goldflotte jeweils vier weitere Wettfahrten auf dem Programm, ehe im Anschluss die Entscheidung in der finalen Medal-Series fällt.