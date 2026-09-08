4. Etappensieg für Sensations-Sprinter

Vor dem 32-km-Zeitfahren am Donnerstag und den beiden Hammer-Bergankünften am Freitag und Samstag stehen die Vuelta-Etappen am Dienstag und Mittwoch im Zeichen der Sprinter.

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Dabei bleibt der britische Radprofi Matthew Brennan (21) DIE Entdeckung bei der Vuelta. Gestern auf der 16. Etappe von Cortegana nach Palos de la Frontera (181 km) feierte der Grand-Tour-Debütant seinen 4. Tagessieg!

Gall weiter Gesamt-Zweiter

An der Spitze der Gesamtwertung gab es keine Veränderungen. Felix Gall ist 2:06 Minuten hinter dem Spanier Enric Mas weiterhin Zweiter. Dem drittplatzierten Slowenen Primoz Roglic fehlen vor einer weiteren Sprintetappe am Mittwoch 4 Sekunden auf Gall.

Der Decathlon-Kapitän aus Osttirol will am Mittwoch noch so gut es geht Kräfte sparen. Im Kampf um den Gesamtsieg wird es am Donnerstag ernst. Im 32-km-Zeitfahren geht es für Gall darum, möglichst wenig Zeit gegenüber Zeitfahr-Olympiasieger Roglic zu verlieren. Gelingt ihm das, könnte er bei den Berg-Etappen am Freitag und Samstag mit einem Angriff zurückschlagen und im Idealfall sogar um den Sieg mitfahren.

Das Podest sollte sich für Gall angesichts von 2:18 Minuten Vorsprung auf den Gesamt-Vierten Richard Carapaz auf jeden Fall ausgehen.