Zverev zieht souverän ins US-Open-Viertelfinale ein

6:2,6:2,7:6(7:3)-Sieg gegen Italiener Luciano Darderi

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New York. Alexander Zverev hat bei den US Open am Montagabend souverän das Viertelfinale erreicht und sich dabei erstmals durchgehend in Titelform präsentiert. Der deutsche French-Open-Sieger ließ dem lange Zeit überforderten Italiener Luciano Darderi beim 6:2,6:2,7:6(7:3) nur im dritten Satz eine Chance und konnte sich vor allem auf seinen starken Aufschlag verlassen.

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Um 23.47 Uhr Ortszeit (05:47 MESZ) verwandelte Zverev in New York nach 2:30 Stunden Spielzeit den Matchball. Seine vorigen drei Abendspiele bei dieser Auflage des Grand-Slam-Turniers in New York hatten sich jeweils bis weit nach Mitternacht gezogen. In dieser Form darf sich der 29-Jährige beste Chancen auf sein erstes US-Open-Endspiel seit 2020 ausrechnen.

Erst im Finale würde großer Name warten

Sowohl Viertelfinalgegner Botic van de Zandschulp aus den Niederlanden als auch die potenziellen Halbfinalkontrahenten Karen Chatschanow aus Russland und der Belgier Alexander Blockx gelten als Außenseiter. Erst im Finale am Sonntag könnte ein großer Name wie der Spanier Carlos Alcaraz warten.

Zverev setzt damit seine starke Saison fort: Halbfinale bei den Australian Open, erster Titel bei den French Open, Endspielniederlage in Wimbledon, nun das Viertelfinale. Insgesamt feierte Zverev seinen 22. Sieg der Saison bei einem Grand-Slam-Turnier und stellte damit den deutschen Rekord von Boris Becker aus dem 1989 ein. Erstmals überhaupt in seiner Karriere hat Zverev in allen vier großen Turnieren eines Jahres die Runde der besten Acht erreicht.

Zverev spart Kraft für nächste Aufgaben

Zverev geht nun auch als großer Favorit in das Duell mit van de Zandschulp. Der Weltranglisten-70. gewann nach großem Kampf gegen den Franzosen Arthur Gea in fünf Sätzen - es war das viertlängste Match der US-Open-Geschichte. Auch in der vorigen Runde war van de Zandschulp über die komplette Distanz gegangen und dürfte am Mittwoch entsprechend ausgelaugt sein. "Ich kann noch stehen", sagte der Niederländer im Siegerinterview stöhnend.

Auch Zverev hatte für seine ersten beiden Siege in diesem Turnier jeweils fünf Sätze und insgesamt neuneinhalb Stunden gebraucht. Doch inzwischen präsentiert sich der physisch starke Zverev bestens davon erholt und sparte wichtige Kräfte für die weiteren Aufgaben.

Zverev erwischte einen perfekten Start ins Achtelfinale. Mit beinahe makellosem Tennis dominierte er den Weltranglisten-22. Darderi, nahm ihm zweimal den Aufschlag ab und führte nach einer guten Viertelstunde mit 4:0.

In Rom noch Niederlage gegen Darderi

Sein italienischer Gegner hatte zwar bereits im Vorjahr die dritte Runde der US Open erreicht. Bei nun insgesamt fünf Siegen in New York hatte er allerdings noch nie einen Spieler aus den Top 100 der Weltrangliste geschlagen. Dass Darderi trotzdem gefährlich sein kann, hatte Zverev diese Saison allerdings schon selbst erlebt. Beim Masters in Rom hatte der Hamburger bereits vier Matchbälle gehabt, musste sich dann allerdings mit einem 0:6 im dritten Satz geschlagen geben. Danach hatte er berichtet, krank gewesen zu sein.

Nun ließ sich Zverev nicht vom Erfolgsweg abbringen. Souverän wehrte er im letzten Aufschlagspiel noch einen Breakball ab und holte sich den ersten Satz. Drei Viertel seiner ersten Aufschläge fanden den Weg ins Ziel, Sandplatzspezialist Darderi kam damit kaum ins Spiel.

Und auch im zweiten Durchgang blieb Zverev von Beginn an dran und nahm seinem Gegner sofort wieder den Aufschlag ab. Frustriert drosch Darderi den Ball auf die Tribüne. Dankbar beklatschte das Publikum jeden Punkt des Außenseiters und jubelte über das 1:4. Doch wenig später lag Zverev schon mit 2:0-Sätzen vorne.

Darderi kämpfte sich in den dritten Durchgang, gab nicht auf und feierte fast jeden Punktgewinn mit der geballten Faust. Erstmals erhielt Zverev echte Gegenwehr, setzte sich aber im Tie-Break nervenstark durch.