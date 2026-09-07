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"The Butcher"

Wrestler (48) stirbt nach Kollaps im Ring

Wrestler "The Butcher" Andy Williams
© Instagram/beyondwrestling
Die Wrestling-Welt trauert um Andy Williams. Der als "The Butcher" bekannte US-Amerikaner ist während eines Kampfes in den USA unerwartet zusammengebrochen und gestorben.
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USA. Wie das Portal "TMZ" berichtet, ist der 48-jährige Andy Williams während eines Kampfes plötzlich zusammengebrochen. Rettungskräfte versuchten den US-Amerikaner mit einer Herzdruckmassage und einem Defibrillator wiederzubeleben. Er wurde ins Krankenhaus gebracht – am nächsten Tag folgte die traurige Nachricht vom Tod des Sportlers. Die Veranstaltung wurde nach dem Notfall umgehend abgebrochen. Der Vorfall wurde inzwischen vom Verband "All Elite Wrestling" bestätigt.

Karriere im Ring

Seit 2019 stand Williams im Ring von "All Elite Wrestling" (AEW), der nach dem Weltführer "World Wrestling Entertainment" (WWE) zweitgrößten Wrestling-Promotion der Vereinigten Staaten. Bekannt war der Athlet vor allem für seinen markanten Bart und seine harte musikalische Seite.

Denn neben seiner Laufbahn im Sport machte sich Williams auch in der Musikszene einen Namen. Er war Mitglied der Metalcore-Band "Every Time I Die" und gründete die Gruppe "Atomic Rule". Einst brachte ihn eine Knieverletzung in jungen Jahren zu einer Pause, in der er das Gitarrespielen erlernte.

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Der Verband AEW äußerte sich tief betroffen in einer offiziellen Stellungnahme. Auch in den sozialen Netzwerken würdigten zahlreiche Wegbegleiter aus der Wrestling- und Musikwelt den verstorbenen Sportler und nannten ihn eine Legende.

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