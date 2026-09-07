Wrestler (48) stirbt nach Kollaps im Ring

Die Wrestling-Welt trauert um Andy Williams. Der als "The Butcher" bekannte US-Amerikaner ist während eines Kampfes in den USA unerwartet zusammengebrochen und gestorben.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

USA. Wie das Portal "TMZ" berichtet, ist der 48-jährige Andy Williams während eines Kampfes plötzlich zusammengebrochen. Rettungskräfte versuchten den US-Amerikaner mit einer Herzdruckmassage und einem Defibrillator wiederzubeleben. Er wurde ins Krankenhaus gebracht – am nächsten Tag folgte die traurige Nachricht vom Tod des Sportlers. Die Veranstaltung wurde nach dem Notfall umgehend abgebrochen. Der Vorfall wurde inzwischen vom Verband "All Elite Wrestling" bestätigt.

Dieser Twitter Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Twitter“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Karriere im Ring

Seit 2019 stand Williams im Ring von "All Elite Wrestling" (AEW), der nach dem Weltführer "World Wrestling Entertainment" (WWE) zweitgrößten Wrestling-Promotion der Vereinigten Staaten. Bekannt war der Athlet vor allem für seinen markanten Bart und seine harte musikalische Seite.

Denn neben seiner Laufbahn im Sport machte sich Williams auch in der Musikszene einen Namen. Er war Mitglied der Metalcore-Band "Every Time I Die" und gründete die Gruppe "Atomic Rule". Einst brachte ihn eine Knieverletzung in jungen Jahren zu einer Pause, in der er das Gitarrespielen erlernte.

Reaktionen der Szene

Der Verband AEW äußerte sich tief betroffen in einer offiziellen Stellungnahme. Auch in den sozialen Netzwerken würdigten zahlreiche Wegbegleiter aus der Wrestling- und Musikwelt den verstorbenen Sportler und nannten ihn eine Legende.