Alcaraz stürmt ins Viertelfinale! Spanier fertigt Tommy Paul ab

Souveräner Auftritt in New York! Carlos Alcaraz besiegt Tommy Paul glatt in drei Sätzen und zieht beim Comeback-Turnier nach seiner Verletzungspause mühelos ins Viertelfinale ein.

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Titelverteidiger Carlos Alcaraz zeigt bei den US Open in New York weiter keine Schwächen. Der an Nummer zwei gesetzte Spanier feierte am heutigen Sonntagabend im Achtelfinale einen ungefährdeten 6:4, 6:3, 6:4-Erfolg gegen den US-Amerikaner Tommy Paul. Damit überstand der 23-jährige Superstar seinen ersten echten Härtetest auf dem Hartplatz im Arthur Ashe Stadium mit Bravour und zog verdient in die Runde der letzten Acht ein.

Starke Grundschläge und dominanter Auftritt von Carlos Alcaraz

Der Spanier, der nach einer Verletzungspause in New York sein Comeback gibt, zeigte sich nach dem klaren Erfolg hochzufrieden mit seiner Leistung. "Ich habe versucht, bereit für den Kampf zu sein. Ich wollte die ganze Zeit aggressiv sein", erklärte Alcaraz nach der Partie. Mit seinen gewaltigen Grundschlägen dominierte er die Ballwechsel nach Belieben: "Ich habe das sehr gut gemacht, habe ihn unter Druck gesetzt." Während des gesamten Matches gab der Spanier lediglich ein einziges Mal seinen eigenen Aufschlag ab.

ÖFB-Doppel-Duell: Miedler schlägt Erler in New York

Im Viertelfinale könnte Alcaraz nun auf den nächsten Lokalmatador Ben Shelton treffen, der sich mit Stefanos Tsitsipas duelliert. Auch aus österreichischer Sicht gab es bei den US Open Grund zum Jubeln: Im Männer-Doppel setzte sich Lucas Miedler an der Seite des Australiers Marc Polmans im Österreicher-Duell gegen seinen gewohnten Davis-Cup-Partner Alexander Erler und den US-Amerikaner Robert Cash mit 2:6, 6:3, 6:4 durch. Für Neil Oberleitner kam an der Seite von Petr Nouza nach einem 6:7, 3:6 gegen Gonzalez/Molteni das Aus.