oe24
TV
E-Paper
Immo
Sport

Lebenslange Sperre droht!

Prügel-Skandal auf der Judo-Matte! Kieferbruch und zwei Zähne verloren!

SR
von
Der verletzte Judoka Timo Cavelius presst ein Tuch vor seinen blutenden Mund, während ein Mann im hemdblauen Oberteil telefonierend neben ihm steht.
Skandal in der deutschen Judo-Bundesliga! Der Georgier Akaki Japaridze prügelte seinen Kontrahenten Timo Cavelius nach dem Kampf nieder. Das Opfer erlitt schwere Verletzungen.
OE24 auf Google bevorzugen

Szenen des Entsetzens in der deutschen Judo-Bundesliga: Der georgische Gast-Athlet Akaki Japaridze vom JC Leipzig hat seinen Kontrahenten Timo Cavelius direkt nach dem Ende ihres Kampfes krankenhausreif geprügelt. Unmittelbar nach seiner sportlichen Niederlage schlug der 24-jährige Georgier dreimal mit der vollen Faust auf den völlig unvorbereiteten deutschen Olympia-Teilnehmer vom TSV Abensberg ein. Der brutalen Attacke soll eine provozierende Jubel-Geste von Cavelius vorausgegangen sein.

Kieferbruch und zwei Zähne verloren nach Leipzig-Skandal

Die Folgen des Wut-Ausrasters sind verheerend: Der überraschte Cavelius verlor durch die Faustschläge zwei Zähne und erlitt einen schweren Kieferbruch, der noch im Krankenhaus operativ versorgt werden musste. Der JC Leipzig reagierte prompt auf den Vorfall und entschuldigte sich umgehend via Instagram: "Gewalt hat in unserem Sport keinen Platz. Als Judoka stehen wir für Respekt, Toleranz, Fairness und gegenseitige Achtung."

Auch interessant

Wahl-Beben: AfD verdoppelt sich auf 44,2 %

Cup-Kracher! Wiener Derby für Rapid

Siegmund spricht von historischem AfD-Wahlerfolg

Drohende Lebenssperre für Prügel-Judoka Akaki Japaridze

Dem Verein droht nun eine saftige Geldstrafe, während dem Übeltäter Japaridze eine lebenslange Sperre durch den Weltverband drohen könnte. Der 24-Jährige gehörte erst seit dieser Saison zum Leipziger Kader und kam bislang zweimal zum Einsatz. "Er hat sich bisher total ruhig und unauffällig verhalten. Jetzt sind wir natürlich schockiert", erklärte Leipzig-Kapitän Hannes Conrad sichtlich mitgenommen.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Königsklassen-Kracher zum Auftakt: Real empfängt Inter

Manchester City trifft zum CL-Auftakt auf Porto

ÖFB-Talent feiert Debüt für neuen Klub

CL-Auftakt für Sabitzer und Chukwuemeka

Bernie Ecclestone mit Schrotflinte am Flughafen verhaftet

Besondere Ehre für Marko Arnautovic

LASK-Odyssee nimmt Kurs auf Athen

ÖFB-Jungstar schießt Hertha an Tabellenspitze

Wolff: "Das war nicht notwendig ..."

Wrestler (48) stirbt nach Kollaps im Ring