Kein Satzverlust! Titelverteidigerin Sabalenka stürmt ins Viertelfinale!

Dominanter Auftritt in New York! Titelverteidigerin Aryna Sabalenka feiert bei den US Open einen souveränen Zwei-Satz-Sieg gegen Taylor Townsend und steht erneut im Viertelfinale.

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Titelverteidigerin Aryna Sabalenka hat ihren beeindruckenden Siegeszug bei den US Open in New York fortgesetzt. Die Weltranglistenerste setzte sich im Achtelfinale am heutigen Sonntagabend gegen die US-Amerikanerin Taylor Townsend nach 74 Minuten Spielzeit souverän mit 6:4 und 6:3 durch. Damit blieb die 28-Jährige auch im vierten Match des Turniers ohne Satzverlust und stellte eindrucksvoll unter Beweis, dass der Titel im Arthur Ashe Stadium nur über sie führt.

Serena-Williams-Rekord eingestellt und Aufschlag-Spektakel

Mit dem erneuten Einzug in die Runde der letzten Acht schrieb die Weltranglistenerste zudem Geschichte. Sabalenka steht nun bereits zum sechsten Mal in Serie im US-Open-Viertelfinale – ein Kunststück, das zuletzt der US-Legende Serena Williams im Zeitraum von 2011 bis 2016 gelungen war. In einer von vielen Breaks geprägten Partie nahm die zweifache New-York-Siegerin ihrer Gegnerin gleich siebenmal den Aufschlag ab und ließ sich auch von den lautstarken US-Fans nicht aus der Ruhe bringen.

Dankeschön an das Publikum im Arthur Ashe Stadium

Belarus's Aryna Sabalenka gestures to the crowd after defeating US's Taylor Townsend during their women's singles round of 16 tennis match on day eight of the US Open tennis tournament at the USTA Billie Jean King National Tennis Center in New York City on September 6, 2026. (Photo by ANGELA WEISS / AFP) © APA/AFP/ANGELA WEISS

Nach dem Match zeigte sich die Topfavoritin gewohnt sympathisch und bedankte sich direkt auf dem Court beim heimischen Publikum. "Danke, dass ihr so respektvoll wart und auch einmal für mich gejubelt habt", meinte Sabalenka mit einem Lächeln. Mit der gezeigten Souveränität geht die 28-Jährige als absolute Topfavoritin in das kommende Viertelfinale.