Podest knapp verpasst! Wiesberger glänzt beim European Masters

Spannung beim European Masters in Crans-Montana! Bernd Wiesberger stürmte mit einer herausragenden Schlussrunde auf Platz vier, während Maximilian Steinlechner im Finish zurückfiel.

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Golfprofi Bernd Wiesberger hat das Tournament der DP-World-Tour im Schweizer Crans-Montana mit einem exzellenten Ergebnis beendet. Der 40-jährige Burgenländer spielte am heutigen Sonntag auf dem Par-70-Kurs eine herausragende 64er-Runde von sechs unter Par und schob sich damit im Klassement noch um sechs Positionen auf den geteilten vierten Endrang nach vorne. Mit insgesamt neun Birdies bei nur drei Schlagverlusten bewies der China-Open-Sieger seine herausragende Form im Alpen-Panorama.

Knapp am Podest vorbei in den Schweizer Alpen

Am Ende fehlte dem Österreicher lediglich ein einziger Schlag auf eine erneute Podestplatzierung nach seinem dritten Rang im Juli in München. Das Spitzenduo lag mit 18 unter Par nur zwei Schläge vor dem Burgenländer. Den Turniersieg im emotionsgeladenen Finale sicherte sich schließlich der Südafrikaner Thriston Lawrence, der sich am vierten Extraloch des dramatischen Stechens gegen den Engländer Paul Casey durchsetzen konnte.

Bitterer Rückschlag für Tiroler Steinlechner

Weniger erfolgreich verlief der Finaltag hingegen für Maximilian Steinlechner. Der Tiroler war von der zweiten Position aus mit glänzenden Aussichten auf seine zweite Podiumsplatzierung nach Amsterdam in die Schlussrunde gestartet. Eine 71er-Runde warf den Österreicher am Ende jedoch auf den 15. Platz zurück. Vier frühen Birdies standen ein bitteres Doppel-Bogey sowie drei Bogeys gegenüber, was ein noch besseres Ergebnis am Finaltag verhinderte.