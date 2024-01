Nicht Real, nicht PSG: Sensations-Wende im Mbappé-Poker

Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte! Im Kampf um Paris Saint-Germain-Superstar Kylian Mbappé könnte genau das nun wirklich passieren. Denn während Real Madrid und PSG sich weiterhin um den 25-Jährigen duellieren, lockt Liverpool-Trainer Jürgen Klopp den Starstürmer nach England.

Seit dem 1. Januar ist das Transferfenster wieder für einen Monat geöffnet. Im Fokus steht erneut Kylian Mbappé, und die Gerüchte über einen möglichen Wechsel zu Real Madrid halten sich hartnäckig. Trotzdem hat sich in der unendlichen Transfer-Saga bisher noch nichts Konkretes ereignet. Fest steht jedoch, dass der Franzose, sechs Monate vor Ablauf seines Vertrags im Sommer 2024, gemäß den FIFA-Regelungen nun offiziell ohne Erlaubnis von PSG mit anderen Vereinen verhandeln kann.

Klopp steigt im Wettbieten um Mbappé ins Rennen

Der Premier-League-Klub, insbesondere Erfolgstrainer Klopp, zeigt schon seit Jahren Interesse am französischen Stürmer. Bereits vor seinem Wechsel von AS Monaco zu PSG im Jahr 2018 hatte Klopp Mbappé in Frankreich besucht, um mit ihm über einen möglichen Wechsel nach England zu sprechen. Laut der französischen Zeitung "Le Parisien" gelten die "Reds" sogar als "gefährlichster und glaubwürdigster Kandidat".

In Klopps Team würde der 25-jährige Stürmer im Falle eines Transfers nach Liverpool Mohamed Salah ersetzen. Der Ägypter wurde kürzlich von mehreren saudischen Klubs umworben, darunter bot Al-Ittihad Salah sogar eine Rekordsumme von 250 Millionen Euro an. Liverpool lehnte das Angebot im Sommer jedoch ab. Eine mögliche Verpflichtung von Mbappé könnte jedoch die Situation ändern.

Königlichen locken mit Mega-Bonus

PSG ist nicht bereit, ihren Starstürmer einfach ziehen zu lassen, und setzt weiterhin auf eine Vertragsverlängerung. Dennoch scheint ein Wechsel zu Real Madrid glaubwürdiger zu sein. Laut der spanischen Sportzeitung "Marca" soll Real dem Franzosen sogar ein Ultimatum bis zum 15. Januar gesetzt haben. Andernfalls würde der aktuelle Spitzenreiter der La Liga nach Ablauf der Frist (31. Januar um 20 Uhr) komplett aus dem Transferrennen ausscheiden.

Obwohl keine Ablösesumme anfällt, wäre ein Transfer nicht billig. Bei Real Madrid würde Mbappé angeblich 26 Millionen Euro pro Jahr verdienen und zusätzlich einen Unterschriftsbonus von 130 Millionen Euro erhalten.