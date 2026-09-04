Jetzt ist DIESER Klub an Alaba dran

Während sich Österreichs Teamkapitän für die September-Einsätze in der Nations League fit hält, klopft der nächste Top-Klub bei unserem Superstar an.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Kein Tag ohne Transfergerüchte um David Alaba (34). Und das auch, nachdem das Transferfenster in den europäischen Top-Ligen geschlossen ist. Für Alaba kein Problem. Denn: Vertragslose Spieler dürfen weiterhin unter Vertrag genommen werden.

Italienische Zeitung berichtet über Lazio-Interesse

Alaba ist nach fünf Jahren bei Real Madrid aktuell ohne Verein, sein Management lotet offenbar aus, welcher Top–Klub noch Interesse haben könnte. Laut einem Bericht der italienischen Zeitung "Il Messaggero" ist jetzt Lazio Rom an einer Verpflichtung des Abwehrchefs interessiert.

Jedenfalls suchen die Römer auch nach Transferschluss Verstärkung: Innenverteidiger Alessio Romagnoli hat den Klub in Richtung Katar zu Al-Sadd verlassen. Lazios Sportdirektor Angelo Fabiani bestätigte auf einer Pressekonferenz, dass der Markt für ablösefreie Akteure genau beobachtet werde: "Ich habe es vorgezogen, einige Plätze im Kader freizuhalten, um solche Situationen genau zu beobachten." Neben Alaba soll auch der ehemalige Union-Berlin-Profi Diogo Leite auf der Wunschliste der Römer stehen. Zudem wird auch Mittelfeldstar Marcelo Brozovic mit Lazio in Verbindung gebracht.

Einen konkreten Vorstoß der Italiener in Richtung Alaba dürfte es aber bisher noch nicht gegeben haben.

ÖFB-Kader für Nations-League-Start steht am 14. September

Fix hingegen ist, dass Alaba im rot-weiß-roten Aufgebot für die Nations-League-Spiele gegen Israel (24. September in Linz), Kosovo (27.9. in Wien), sowie den Auswärts-Partien am 1. und 4. Oktober gegen Irland und den Kosovo stehen wird. Seinen Kader offiziell bekanntgeben wird Teamchef Ralf Rangnick am 14. September auf dem ÖFB-Campus.

Lazio Rom sucht Verstärkung für die Innenverteidigung

Der Bedarf bei den Hauptstädtern ist groß,