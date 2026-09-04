Austria-Frauen mit Hammerlosen

Nachdem sich Austria Wien erstmals für die Women's Champions League qualifizieren konnte, warten auf den österreichischen Double-Sieger ganz schwierige Aufgaben.

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Die Wienerinnen bekommen es in der Ligaphase mit europäischen Spitzenmannschaften zu tun. Zu Hause empfängt man Bayern München, St. Pöltens Quali-Bezwinger Juventus Turin und Inter Mailand.

Zudem warten Reisen nach England zu Chelsea und Meister Manchester City sowie nach Portugal zu Benfica Lissabon. Das hat die Auslosung am Freitag in Nyon ergeben. Die genauen Spieltermine werden am Samstag fixiert.

Die Ligaphase startet am 22./23. September, weitere Spieltermine sind 30. September/1. Oktober, 28./29. Oktober, 10./11. November, 18./19. November sowie 16. Dezember. Die besten vier Mannschaften ziehen direkt ins Viertelfinale ein, die Teams auf den Positionen fünf bis zwölf kämpfen im Play-off um die restlichen vier Aufstiegstickets.