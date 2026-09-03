Bayern-Baby! Manuel Neuer (40) erneut Papa geworden

Manuel Neuer und seine Ehefrau Anika freuen sich über weiteren Nachwuchs. Das Paar hat sein zweites gemeinsames Kind bekommen.

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Der Kapitän des FC Bayern München und die Handballerin Anika sind laut BILD-Exklusivinformationen erneut Eltern geworden. Das zweite gemeinsame Kind erblickte vor wenigen Tagen in Bayern das Licht der Welt. Aus dem engsten Umfeld der Familie ist zu hören, dass es sich wieder um einen Buben handelt. Der zwei Jahre alte Sohn Luca ist damit nun ein großer Bruder.

Erstes Kind kam vor zwei Jahren

Erstmals im Frühjahr 2024 wurde Manuel Neuer Vater. Über seine Rolle als Papa äußerte sich der Torhüter damals in einem Interview sehr erfreut und erklärte: "Das macht mir sehr viel Spaß und Freude. Ich glaube, es gibt nichts Schöneres auf der Welt." Mit der Sportlerin Anika Neuer, die derzeit beim Zweitligisten ESV 1927 Regensburg pausiert, ist der Bayern-Profi seit dem Jahr 2020 offiziell zusammen. Die standesamtliche Trauung fand im November 2023 in ihrer Wahlheimat Tegernsee statt, ehe im Juli 2025 ein großes Hochzeitsfest in Südtirol gefolgt ist.

Unterstützung aus der eigenen Familie

Eine wichtige Rolle im Leben der Familie spielt Neuers Mutter Marita. Sie unterstützt das Paar regelmäßig bei Events, im Stadion sowie beim Training. In der vergangenen Woche besuchte Marita Neuer gemeinsam mit Enkel Luca das Torwarttraining auf dem Gelände des FC Bayern an der Säbener Straße in München. Durch diese Hilfe kann sich Anika vollständig um das Neugeborene kümmern. An der Familienvilla am Tegernsee wurde die zweifache Mutter bisher noch nicht wieder gesehen. Künftig dürften die beiden Kinder gemeinsam im Garten spielen und mit Mutter sowie Großmutter auf der Tribüne der Allianz-Arena dabei sein, wenn Manuel Neuer das Tor hütet.