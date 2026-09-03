oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Kommt aus Afrika

Neues Virus befällt jetzt unsere Kühe

Zwei braun-weiße Kühe mit Kuhglocke stehen auf einer bunten Wiese in den Alpen.
© Getty Images
In mehreren österreichischen Bundesländern schlagen Veterinärmediziner Alarm: Seit Mitte August breitet sich das ursprünglich aus Afrika stammende Shamonda-Virus in heimischen Ställen aus.
OE24 auf Google bevorzugen

Nach ersten Nachweisen in Vorarlberg wurden mittlerweile auch Fälle in Salzburg, Oberösterreich, Tirol und der Steiermark bestätigt. Das Virus trifft vor allem Rinder, kann aber auch andere Nutztiere befallen.

Auch interessant

ER wird neuer General-Stabschef beim Bundesheer

Meghan trauert um "Freundin und Mentorin"

»Der Quiz-Champion - Das Spenden-Special«

Die Infektion zeigt sich bei Kühen durch ein breites Spektrum an Symptomen. Neben Fieber, wässrigem Durchfall und deutlichen Atemwegsproblemen kämpfen erkrankte Tiere häufig mit Appetitlosigkeit. In schweren Fällen führt die Krankheit zum sogenannten Festliegen, bei dem die Tiere nicht mehr aus eigener Kraft aufstehen können.

Wirtschaftliche Einbußen für Landwirte

Für Landwirte bedeutet ein Ausbruch zudem spürbare wirtschaftliche Einbußen, da die Milchleistung der betroffenen Rinder teils drastisch einbricht.

Fehlender Impfstoff erschwert Behandlung

Da es derzeit weder einen spezifischen Impfstoff noch eine gezielte Therapie gegen das Shamonda-Virus gibt, bleibt den Tierärzten nur die symptomatische Behandlung, um die Beschwerden der Tiere zu lindern und deren Kreislauf zu stabilisieren. Was bedeutet dieser Ausbruch nun konkret für die heimische Landwirtschaft, wie verläuft die Übertragung zwischen den Tieren – und besteht möglicherweise auch für den Menschen eine Gefahr?

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Neues Virus befällt jetzt unsere Kühe

Drama in Asylheim: Mann tötet Buben (5)

Mord-Alarm: Frau in Wohnung getötet

Mindestens 40 Extremisten in Pakistan getötet

OMV mit Ölpreisverfall unter Druck

Lkw blieb im Klausentor stecken: Feuer-Alarm

Steirer (87) wollte Glühbirne wechseln – tot

Budget: Defizit von fast 500 Millionen Euro

Legionellen jetzt auch in Amstetten gemeldet

Mit DIESEM Zuckerl kehren NEOS in Ampel-Verhandlung zurück