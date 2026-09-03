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»Der Quiz-Champion - Das Spenden-Special«

Ein lächelnder Mann im Anzug steht vor einer Wand mit roten Lichtstreifen.
© ZDF und Christoph Neumann
Guter Zweck: Das TV-Event geht in die nächste Runde.
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Charity. Zum sechsten Mal steht "Der Quiz-Champion", moderiert von Johannes B. Kerner, im Zeichen der Deutschen Krebshilfe. Im "Spenden-Special" treten prominente Kandidaten an. Wer erspielt bis zu 100.000 Euro für die Deutsche Krebshilfe? Dabei stellen sich prominente Kandidaten den harten Wissensduellen unter anderem mit diesen Experten: Elton (Film und Fernsehen), Johann Lafer (Ernährung) und Katrin Bauerfeind (Zeitgeschehen). Seit 2012 und damit seit 14 Jahren und 76 Folgen ist "Der Quiz-Champion" fest im ZDF-Programm etabliert. Der Weg zum "Quiz-Champion"-Titel ist mit der Schnellwissensrunde und den anschließenden fünf Wissensduellen eine große Herausforderung. "Das Spenden-Special" findet traditionell seit 2021 einmal pro Jahr statt. Während die Kandidaten quizzen, können Zuschauer online oder per Telefon spenden, ein prominent besetztes Telefonpanel nimmt die Anrufe entgegen. Darüber hinaus kommen in Einspielern und Talks Krebserkrankte, Ärzte und Forscher zu Wort. Nach dem Ende des "Spenden-Specials" geht der Quizabend noch weiter. Sechseinhalb Stunden wird im Rahmen der "Spenden-Challenge" im "Quiz-Champion"-Studio mit bekannten Creatorn weiter gequizzt. "Der Quiz-Champion _ Die Spenden-Challenge" ist ab 1.00 Uhr im Programm und ab 23.45 Uhr im Streamingportal. Ebenso wird die Show auf Twitch begleitet.

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Logo der Sendung „Der Quiz-Champion“ mit ZDF-Stern auf blauem Hintergrund.
Über 6 Stunden lang spenden. © ZDF und Brand New Media

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