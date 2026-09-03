Ferchichis gegen Schweizer: Töchter-Streit eskaliert!

Nach einem heftigen Vorfall an einer Bushaltestelle in Grünwald wird der Streit zwischen Anna-Maria Ferchichi und Jochen Schweizer immer heftiger.

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Der Zoff im Münchner Nobelvorort Grünwald schlägt hohe Wellen im Netz. Anna-Maria Ferchichi erhebt schwere Vorwürfe gegen Jochen Schweizer und dessen Tochter, da es an einer Bushaltestelle zu unschönen Szenen zwischen den Kindern gekommen sein soll. Beide Familien wohnen in unmittelbarer Nachbarschaft, wodurch nun ein handfester Konflikt zwischen den prominenten Parteien entbrannt ist.

Jochen Schweizer meldete sich auf Instagram © Instagram

Streit an der Haltestelle

Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch morgens an der gemeinsamen Bushaltestelle im Ort. Anna-Maria Ferchichi schildert auf Instagram Situationen, die sie als Mutter massiv beschäftigen. Es geht um angebliches Schubsen an der Haltestelle, Dominanz und darum, dass ihre Zwillingstöchter von der gegnerischen Tochter aufgefordert worden sein sollen, hinten stehen zu bleiben. Für die siebenfache Mutter ist klar, dass dieses Verhalten Konsequenzen haben muss. Sie kündigte an, ab sofort jeden Morgen selbst zur Haltestelle zu laufen, um nach dem Rechten zu sehen.

Schwere Vorwürfe gegen Unternehmer

Besonders sauer ist die Ehefrau des bekannten Rappers darüber, was Jochen Schweizer über ihren Ehemann gesagt haben soll. An der Haltestelle soll er als hochkriminell bezeichnet worden sein. Sie wies diese Anschuldigungen empört zurück und bezeichnete den Unternehmer im Netz als sehr unangenehmen Typen. Die Mutter betont:

Ihr Ehemann ist nicht kriminell.

Solche Beleidigungen sind nicht hinnehmbar.

Sie wird ihre Familie vor solchen Angriffen schützen.

Sie kündigte an, künftig genauer hinzusehen und das Verhalten an der Bushaltestelle persönlich zu beobachten.

© Instagram

Jochen Schweizer reagiert deutlich

Der bekannte Unternehmer wies alle Anschuldigungen der Gegenseite absolut zurück. Er erklärte gegenüber Medien, dass ein solches Schubsen der Kinder an der Haltestelle tatsächlich nicht stattgefunden habe. Vielmehr habe der Ehemann von Anna-Maria Ferchichi das junge Mädchen an der Bushaltestelle in einem aggressiven und einschüchternden Ton beschuldigt und bedrängt. Daraufhin habe er sich schützend vor sein minderjähriges Kind gestellt, woraufhin es zu einem verbalen Schlagabtausch kam. Er stehe jedoch jederzeit für ein klärendes Gespräch auf nachbarschaftlicher Ebene zur Verfügung, um den Streit beizulegen.