Häuser von Kult-Rapper  Capital Bra drohen Zwangsversteigerung

Rapper Capital Bra steht wegen finanzieller Turbulenzen in den Schlagzeilen. Seine Luxusvilla sowie ein weiteres Anwesen in Brandenburg stehen vor einer Zwangsversteigerung.

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Das Amtsgericht Potsdam hat für Mittwoch, 7. Oktober, die Zwangsversteigerung der Luxusvilla von Vladyslav Balovatskyy, bekannt als Capital Bra, in Kleinmachnow angesetzt. Neben der Villa steht laut "Bild"-Zeitung auch ein weiteres Anwesen unter dem Aktenzeichen 2 K 90-25 vor der Versteigerung, in dem Angehörige des Musikers wohnen.

Hintergründe der drohenden Versteigerung

Der Verkehrswert beider Immobilien wird von einem Gutachter auf insgesamt 2,58 Millionen Euro geschätzt. Die Versteigerung dient der Begleichung von Schulden bei der Berliner Zwischen Capital GmbH & Co. KG. Das Management des Rappers schweigt öffentlich, doch aus seinem Umfeld heißt es, dass das Geld zur Auslösung unterwegs sei. Am Dienstag erklärte ein Vertreter des Gläubigers, der Termin habe sich erledigt, während ein Sprecher des Amtsgerichts Potsdam den Versteigerungstermin weiterhin bestätigt.

Finanzielle Probleme und Schuldnerverzeichnis

In der Vergangenheit machte Capital Bra Millionen mit Musik, Eistee und Pizza, bevor finanzielle Probleme folgten. Der Fiskus ließ im September 2024 bereits Wertgegenstände aus der Villa abholen. Da sich der Künstler im Mai 2025 weigerte, sein Vermögen offenzulegen, wird er im Schuldnerverzeichnis in der höchsten Risikoklasse geführt. Die Versteigerung wurde Ende Juli 2025 gerichtlich angeordnet. Der Rapper war nach einem gescheiterten Häuserverkauf zeitweise nach Zypern übergesiedelt.

Capital Bra © Getty Images

Anwesen und musikalische Zukunft

Das Wohnhaus wurde Anfang dieses Jahres für 1,7 Millionen Euro auf einem Immobilienportal angeboten. In der zweiten Immobilie nutzte der Musiker früher ein Studio im Dachgeschoss. Trotz der Vorfälle arbeitet der Musiker mit Samra an seinem Comeback und veröffentlichte kürzlich die Single "Böse Jungs".