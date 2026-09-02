Heidi Klum: Geburtstags-Eklat in Tirol

Das Klum-Kaulitz-Trio ließ es in den Bergen zum 37er der Zwillinge ordentlich krachen. Auf Instagram gab das Model Einblick in den Österreich-Urlaub in den Tiroler Bergen.

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Die Zwillinge von Tokio Hotel zog es für ihren Ehrentag in diesem Jahr in die malerische Kulisse des Wilden Kaisers. Bill und Tom Kaulitz feierten gemeinsam mit ihren Liebsten ein stimmungsvolles Fest beim Stanglwirt in Österreich, das von persönlichen Details und kulinarischen Höhepunkten geprägt war. Vor dem großen Festessen stand für die Geburtstagsgruppe sogar noch eine sportliche Aktivität auf dem Programm.

Der Tag startete für die Zwillinge und ihre Gäste auf dem Grün. Bei einer entspannten Golfpartie genossen die Brüder das Kaiserwetter in den Tiroler Bergen, bevor am Abend die eigentliche Party stieg. Neben Heidi Klum ließen es sich auch die langjährigen Tokio-Hotel-Bandkollegen Georg Listing und Gustav Schäfer nicht nehmen, für das feierliche Ereignis nach Österreich zu reisen.

Kulinarische Highlights beim Stanglwirt

Das Geburtstagsessen fand im bekannten Bio- und Wellnessresort Stanglwirt statt. Für das leibliche Wohl der geladenen Gäste wurde ordentlich aufgefahren, wobei traditionelle Spezialitäten und moderne Küche perfekt kombiniert wurden. Bill Kaulitz gab in seinen sozialen Netzwerken Einblicke in die Speisekarte des Abends, die für jeden Geschmack das Passende bot und die kulinarische Vielfalt der Region widerspiegelte.

Bill Kaulitz zeigt sein Zimmer mit Geschenken und Ballons. © Instagram

Als köstlicher Auftakt wurde den Gästen ein cremiger Burrata serviert, der auf einem traditionellen und würzigen Tiroler Brotsalat angerichtet war. Bei den Hauptspeisen hatten die Geladenen die Wahl zwischen einem besonders zarten Ochsenfilet, einem frisch zubereiteten Wolfsbarschfilet oder klassischen, flaumigen Schwammerlknödeln. Den krönenden süßen Abschluss des exklusiven Geburtstagsmenüs bildeten traditionelle Topfenknödel, die als Dessert gereicht wurden.

Liebevolle Tischdeko mit Familienfotos

Besonders viel Aufmerksamkeit widmete die Festgesellschaft der Dekoration der Tafel, die mit liebevollen und höchst persönlichen Elementen gestaltet war. Die Gäste staunten über eigens angefertigte Bierdeckel, auf denen Fotos der tierischen Familienmitglieder aus dem Kaulitz-Klum-Clan abgebildet waren. Die Hunde waren darauf stilecht mit winzigen Partyhüten auf dem Kopf zu sehen.

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Ein weiteres optisches Highlight waren speziell gestaltete Streichholzschachteln. Diese zeigten die beiden Geburtstagskinder sowohl mit aktuellen Schnappschüssen als auch mit süßen Kinderfotos aus ihrer gemeinsamen Vergangenheit. So konnten die Gäste die Entwicklung der berühmten Brüder in verschiedenen Lebensabschnitten durch den Abend hindurch bewundern, bevor um Mitternacht schließlich ganz offiziell auf den Ehrentag angestoßen werden konnte.

Heidi Klum sorgt für Fan-Diskussionen

Für Aufsehen im Netz sorgte jedoch das Timing von Heidi Klum. Das weltbekannte Model veröffentlichte bereits vor Mitternacht ein gemeinsames Foto mit den Zwillingen und Hund Fritz auf Instagram, um den Brüdern zu gratulieren. Dazu schrieb sie emotionale Worte der Liebe: "Happy birthday. I love you soooooooo much." Zudem wünschte sie den Brüdern auf Englisch, dass das kommende Jahr besser werde als das vergangene.

Während viele Fans die innigen Glückwünsche feierten, äußerten einige Follower auch Bedenken wegen des frühen Zeitpunkts. Nach altem Volksglauben soll ein vorzeitiges Gratulieren schließlich Unglück bringen. Zu den prominenten Gratulantinnen des Abends gehört auch die deutsche Moderatorin Marlene Lufen, die sich begeistert über das enge Verhältnis des Trios zeigte und die Herzlichkeit der Familie lobte: "Happy Birthday Bill und Tom!! Ihr DREI seid soo süß zusammen. Liebt man einfach, mitzuerleben." Nach dem ausgelassenen Reinfeiern in Tirol steht für die Zwillinge nun ein neues, aufregendes Lebensjahr an.