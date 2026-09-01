Lugner-Ex Bambi: Die Bilder der Traumhochzeit!

Das lang ersehnte zweite Ja-Wort von Nina "Bambi" Bruckner und ihrem Ehemann Senad ist offiziell vollzogen. Die intime Standesamt-Trauung hielt für das Paar jedoch einige humorvolle Überraschungen und ungeplante Pannen bereit.

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Die Liebesgeschichte von Nina "Bambi" Bruckner, die einst an der Seite des legendären Baumeisters Richard Lugner bekannt wurde, hat ihr nächstes glückliches Kapitel erreicht. Nach der Ankündigung ihrer zweiten Hochzeit mit Ehemann Senad (20 Jahre später) hat die romantische Zeremonie vergangenen Freitag offiziell stattgefunden. Für das Paar und seine Kinder wurde der Tag im Standesamt genau so, wie sie es sich gewünscht hatten: klein, unkompliziert und im absolut privaten Rahmen. Doch trotz der sorgfältigen Planung hielt der Tag einige amüsante Pannen bereit, die der Feier eine ganz besonders persönliche und humorvolle Note verliehen.

Die Trauung selbst ging unglaublich schnell über die Bühne, hielt jedoch gleich zu Beginn eine große Überraschung für die Braut parat. Der zuständige Standesbeamte entpuppte sich ausgerechnet als der Fußballtrainer ihres gemeinsamen Sohnes Lionel – ein Detail, von dem Nina Bruckner im Vorfeld überhaupt nichts geahnt hatte.

Musik-Chaos und eine sportliche Strafrunde

Der gemeinsame Sohn Lionel hatte bei der Trauung die verantwortungsvolle Aufgabe übernommen, die drei ausgewählten Songs auf Knopfdruck abzuspielen. Da das Paar im Vorfeld jedoch nicht genau wusste, an welchen Stellen der Rede die Musik jeweils einsetzen sollte, kam jeder Einsatz für den jungen DJ völlig überraschend. Beim letzten Lied dauerte die Suche nach dem richtigen Track schließlich so lange, dass die Hochzeitsgesellschaft lachend beschloss, den Song einfach komplett wegzulassen.

Der Hochzeitskuss. © Christina Noelle

Der fußballbegeisterte Standesbeamte ließ sich diese Steilvorlage natürlich nicht entgehen. Er scherzte sofort, dass es für diesen musikalischen Patzer beim nächsten Training eine Extrarunde zum Laufen geben würde. Besonders amüsant: Das besagte Fußballtraining stand ausgerechnet noch am selben Nachmittag auf dem Programm.

Herzklopfen beim verspäteten Ja-Wort

Auch der entscheidende Moment der Trauung verlief nicht ganz ohne Verzögerung. Vor dem eigentlichen Ja-Wort schärfte der Standesbeamte der Braut schmunzelnd ein, dass er ein besonders deutliches und klares Ja von ihr hören wolle: "Genau da musste ich lachen und wollte mich erst noch kurz zusammenreißen. Dadurch kam mein Ja ein paar Sekunden verzögert und ich glaube, Senad ist in dem Moment kurz das Herz in die Hose gerutscht", erzählt sie im oe24-Talk.

Tochter Larissa fungierte als Trauzeugin © Christina Noelle

Der anschließende Hochzeitskuss folgte dafür umso schneller und völlig ohne Verzögerung. Beim Ringtausch ging die Heiterkeit direkt weiter, denn das Paar geriet bei den Händen durcheinander. Da beide nicht wussten, dass der Ehering traditionell rechts getragen wird, steckte Senad den Ring links an, während Nina seinen rechts platzierte. "Für einen kurzen Moment war ich wohl eher verlobt als verheiratet."

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Spontane Hochzeitsgesellschaft am Rathausplatz

Nach der schnellen Zeremonie, bei der die älteste Tochter Larissa als Trauzeugin fungierte und Tochter Laura stolz die Ringe überbrachte, blieb viel Zeit für Fotos. Danach ging es zum Restaurant Schauspiel am Rathausplatz in St. Pölten. Dort wartete ein wunderschön gedeckter Tisch auf die Familie, und das überaus bemühte Team sowie die Chefin des Hauses, die sogar für ein gemeinsames Foto vorbeikam, machten den Tag perfekt. Gegenüber oe24 öffnete Bambi das Fotoalbum ihres schönsten Tages.

Der Ehering. © Christina Noelle

Obwohl die Hochzeit eigentlich ohne Gäste geplant war, wuchs die Gesellschaft spontan an. Ninas beste Freundin hatte erst am Morgen aus der Zeitung von der Trauung erfahren und kam ebenso wie ein weiterer guter Freund spontan vorbei. Sogar der sportliche Standesbeamte gesellte sich auf ein Glas Sekt dazu. Da St. Pölten bekanntlich klein ist, blieben immer wieder Bekannte stehen, um zu gratulieren, und Gäste eines benachbarten Tisches schlossen sich den Glückwünschen an. Trotz ungebetener Gäste in Form von aufdringlichen Wespen beim Essen blieb die Stimmung fantastisch.

Die schönsten Bilder der Bambi-Hochzeit 1 / 7 Die ganze Bambi-Familie am Standesamt. © Christina Noelle Die schöne Braut. © Christina Noelle Tochter Laura durfte die Ringe bringen. © Christina Noelle

Zum krönenden Abschluss fing Tochter Larissa als einzige echte Kandidatin den geworfenen Brautstrauß, während Ninas Hochzeitskleid nach dem Drama am Vortag dank der Schneiderin den gesamten Tag perfekt überstand.

Die Geschichte ihrer Liebe

Die Liebesgeschichte von Nina Bruckner und ihrem Senad liest sich wie das Drehbuch zu einer unkonventionellen Beziehungskomödie. Vor genau 20 Jahren gaben sich die beiden zum ersten Mal das Ja-Wort, doch der offizielle Ehebund hielt damals nur mickrige zwölf Monate, bevor die Scheidung folgte. Was wie das schnelle Ende einer Jugendliebe wirkte, war in Wahrheit jedoch nur der Beginn einer außergewöhnlichen Partnerschaft. Trotz der juristischen Trennung blieb das Paar unzertrennlich zusammen.

Nina "Bambi" Bruckner und ihr Senad vor 20 Jahren © privat

Gemeinsam meisterten sie den Alltag, bauten sich ein harmonisches Familienleben auf und zogen vier gemeinsame Kinder groß. Die Devise des Paares lautete stets, dass eine Ehe zwar scheitern kann, die wahre Liebe aber dennoch Bestand hat. Nach Jahren des Zusammenlebens ohne Trauschein folgt nun die logische Konsequenz dieses gemeinsamen Weges.