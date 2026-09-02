Katy Perry spricht über ihre Liebe zu Justin Trudeau

Sängerin Katy Perry spricht überraschend offen über ihre Beziehung mit dem kanadischen Ex-Premier Justin Trudeau und bezeichnet ihn als "die Liebe ihres Lebens".

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Im Juli 2025 wurde die Trennung von Schauspieler Orlando Bloom bekannt, während Katy Perry in Australien auf Tournee war. Die 41-Jährige erinnert sich im Gespräch mit dem Magazin "People" an diese Phase: "Es war wahrscheinlich die härteste Zeit." Sie habe in diesem Abschnitt viel geweint. Kurz darauf lernte die Sängerin während der Tour den 54-jährigen kanadischen Ex-Premier Justin Trudeau kennen. "Ich habe Justin auf der Tour kennengelernt, und dann hat sich alles verändert", erklärt Perry.

Manifestation und die wahre Liebe

Justin Trudeau und Katy Perry © WireImage

Die Künstlerin glaubt an Manifestation und hatte im vergangenen Jahr eine Wunschliste für ihr Leben verfasst. Auf Punkt zehn stand "Finding True Love". Perry ist überzeugt: "Und ich glaube, genau da sind wir gerade." Trudeau sei für sie "die Liebe meines Lebens". Bereits mit ihrer Therapeutin habe sie darüber gesprochen, dass sie sich eine "epische, legendäre Liebe" wünsche. "Das fehlende Puzzleteil – und dann ist es aufgetaucht", so die Musikerin über die Begegnung.

Unterstützung während der harten Tour

Über Justin Trudeau sagt Perry weiter: "Er ist wirklich sehr herzorientiert, und ich glaube, dass wir in dieser Hinsicht übereinstimmen." Der Politiker besuchte zehn ihrer insgesamt 20 Konzerte, zeigte sich textsicher und unterstützte die Sängerin. Dies sei eine "unglaublich heilsame" Erfahrung gewesen. Rückblickend auf das Aus mit Orlando Bloom betont Perry: "Ich musste loslassen, damit ich weitermachen konnte." Nun blickt die Sängerin mit neuer Musik und einem veränderten Lebensgefühl nach vorne.