Dolly Parton: Vandalen beschädigen Stern!

Nach dem Tod von Dolly Parton wurde nun ihr Stern auf dem Hollywood Walk of Fame beschädigt, was für große Aufregung sorgt.

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Am Dienstag haben die offiziellen Reparaturarbeiten am Stern von Dolly Parton begonnen. Die berühmte Plakette auf dem bekannten Hollywood Walk of Fame wurde vor Kurzem schwer beschädigt. Ein Fan hatte den Vorfall gemeldet, nur eine Woche nach dem traurigen Tod der bekannten Country-Musik-Ikone. Ein Video zeigt Arbeiter, die nun fieberhaft daran arbeiten, den beschädigten Stern vollständig zu ersetzen.

© Los Angeles Times via Getty Images

Vandalismus am Denkmal

Laut Berichten von TMZ war der Name von Dolly Parton regelrecht weggekratzt worden. Die Sprecherin der Hollywood-Handelskammer, Ana Martinez, erklärte dazu, dass der Stern auf dem Hollywood Walk of Fame bereits feine Risse aufgewiesen hatte. Eine offizielle Reparatur war daher ohnehin für Dienstag geplant gewesen. Die jüngsten Beschädigungen haben das Vorgehen nun jedoch beschleunigt.

Details der Zerstörung

Ein treuer Fan hatte am Vorabend gemeldet, dass der Ehrenplatz im Detail verwüstet wurde:

Es wurden Blumen vom Denkmal gestohlen.

Die Oberfläche wurde massiv zerkratzt.

Teile des Schriftzugs waren unkenntlich gemacht.

Geschichte der Plakette

Die Handelskammer reagierte sofort auf den Vandalismus auf dem weltberühmten Hollywood Walk of Fame. Die beliebte Plakette war ihr im Jahr 1984 zu Ehren gewidmet worden. Für die Fans weltweit ist die Beschädigung des Denkmals von Dolly Parton so kurz nach ihrem Ableben ein schwerer Schock.